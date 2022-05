Sei più sognatore o più concreto? Il test di oggi ce lo dice subito

Il test sognatore o concreto ci dice la verità su di te e sui tuoi obiettivi. Ti basterà dirci solo cosa vedi in questo quadro!

Quante volte la maestra, a scuola, ti ha detto che avevi perso la testa tra le nuvole?

O, al contrario, quante volte ti è stato detto di smettere di essere tanto serio e preciso, concreto fino alla noia?

Il test di oggi ci aiuterà a capire chi sei veramente: ti basta solo dare un’occhiata al quadro che ti proponiamo!

Test sognatore o concreto: scopri chi sei veramente con il nostro test

Oggi abbiamo deciso di scoprire come sei fatto veramente… dentro!

No, tranquillo: non vogliamo “aprirti” in due con una sega circolare per controllare come sono fatti i tuoi organi interni!

Quello che intendiamo dire è che vogliamo scoprire se sei più sognatore o più concreto: ti basta solo dare un’occhiata al quadro qui sopra!

L’opera appartiene a Rob Gonsalves, un pittore surrealista: il soggetto è decisamente intrigante, non trovi?

Difficile capire quale sia veramente l’intento dell’autore: si parla di un bosco, di una città o di qualcos’altro?

A noi interessa sapere che cosa hai visto tu nel quadro, come primo elemento: il test sognatore o concreto farà il resto!

hai visto un bosco popolato di alberi altissimi : sei veramente una sognatrice, non è vero? Per te il bosco è molto più di uno scenario fatato, dove non devi rapportarti con le brutture e gli spigoli di una città di cemento. Per te, quegli alberi illuminati dal fuoco, rappresentano l’inizio (o il proseguimento) di una storia!

Ti sei subito immedesimata in una principessa guerriera od in una maga scappata dal reame magico: oppure hai scelto lo scenario che ti piace di più e ti sei già ritrovata a fantasticare su cosa potrebbe succederti!

Sei una persona che ha una fervida immaginazione, spesso sprecata nella vita di tutti i giorni. Detesti dover avere a che fare con burocrazia, lavori privi di sbocchi creativi e noiose persone che pensano solo al denaro e alla “sopravvivenza”!

: sei veramente una sognatrice, non è vero? Per te il bosco è molto più di uno scenario fatato, dove non devi rapportarti con le brutture e gli spigoli di una città di cemento. Per te, quegli alberi illuminati dal fuoco, rappresentano l’inizio (o il proseguimento) di una storia! Ti sei subito immedesimata in una principessa guerriera od in una maga scappata dal reame magico: oppure hai scelto lo scenario che ti piace di più e ti sei già ritrovata a fantasticare su cosa potrebbe succederti! Sei una persona che ha una fervida immaginazione, spesso sprecata nella vita di tutti i giorni. Detesti dover avere a che fare con burocrazia, lavori privi di sbocchi creativi e noiose persone che pensano solo al denaro e alla “sopravvivenza”! hai visto dei grattacieli : nella tua scelta, nel test sognatore e concreto, possiamo dire che sei a metà. Eh sì, vedere un grattacielo non è per forza sintomo di essere una persona concreta, attaccata solo al lavoro ed ai soldi! Sei una persona che non si fa problemi a passare da una parte sognatrice, che punta in alto, ad una parte più calma e posata, che guarda con calma che cosa si trova veramente intorno a lei. In questo momento della tua vita, forse, sei anche un poco scossa: non capisci bene cosa fare ed hai due strade di fronte a te che ti porteranno in due luoghi diversi. Tu non sai quale prendere, però! Forse dovresti provare anche il nostro test dell’uovo che ti dice che cosa ti meriti in questo momento nella vita . Sei un po’ spaesato o spaesata e questo, purtroppo, è normale: speriamo tu riesca ad uscire il prima possibile dalla confusione!

: nella tua scelta, nel test sognatore e concreto, possiamo dire che sei a metà. Eh sì, vedere un grattacielo non è per forza sintomo di essere una persona concreta, attaccata solo al lavoro ed ai soldi! Sei una persona che non si fa problemi a passare da una parte sognatrice, che punta in alto, ad una parte più calma e posata, che guarda con calma che cosa si trova veramente intorno a lei. In questo momento della tua vita, forse, sei anche un poco scossa: non capisci bene cosa fare ed hai due strade di fronte a te che ti porteranno in due luoghi diversi. Tu non sai quale prendere, però! Forse dovresti provare anche . Sei un po’ spaesato o spaesata e questo, purtroppo, è normale: speriamo tu riesca ad uscire il prima possibile dalla confusione! hai visto un uomo che cammina nel sentiero: ehi, basta essere così serio! No, dai, scherziamo: sii serio quanto vuoi, visto e soprattutto il tuo risultato nel test sognatore o concreto.

Sei una persona che ha veramente una visione chiara, sia di sé stessa che del suo percorso. Anche se può capitare di prendere delle “botte” e di sbandare dal tracciato, tu non ti fai spaventare.

Sei una persona estremamente concreta, hai un piano ben pronto di cui hai ripassato spesso i punti fondamentali, sai che cosa vuoi e te lo andrai a prendere. Ti rimane solo da capire se questo è quello che vuoi e, quindi, se sei veramente libera nella vita. Fortunatamente per te abbiamo il test della libertà nella vita che può aiutarti a capire esattamente questo! Che ne dici, lo proverai?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.