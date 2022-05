Test: il tuo fiore preferito svela qual é il tuo più grande rimpianto

Cosa rimpiangi più di tutto ripensando alla tua vita fino ad oggi? Scegli un fiore tra quelli dell’immagine e scopri cosa non hai mai accettato.

I fiori influenzano il nostro stato d’animo. Ricevere dei fiori ha il potere di farci sentire immediatamente rilassati e tranquilli. Uno studio condotto dall’Università Statale del New Jersey volto ad interpretare la correlazione tra fiori e sentimenti, ha concluso che i i fiori ispirano, incoraggiano le emozioni positive, portano gioia in chi li riceve. I fiori sono la chiave per ottenere una felicità universale e immediata. I colori e le forme di ciascun fiore lo rendono più gradito di altri secondo i gusti personali. Questa preferenza potrebbe perfino tirare fuori dal nostro inconscio il nostro più grande rimpianto.

Hai un fiore preferito tra i quattro dell’immagine del test di oggi? Anche se non c’è il tuo fiore preferito tra questi, osservandoli quale ti piace di più? Quale fiore ti attrae? Osserva l’immagine solo per qualche secondo e fai che la tua scelta sia più istintiva possibile. Per capire qual é il tuo più grande rimpianto non ti resta che leggere il profilo corrispondente alla tua scelta.

Test: scegli un fiore e scopri cosa rimpiangi di più nella vita

Il rimpianto è una emozione nostalgica che si innesca nel momento in cui ripensiamo ad un qualcosa legato al nostro passato che avremmo voluto cambiare. Tristezza ed imbarazzo sono tipiche emozioni legate al rimpianto. Il nostro test svelerà cosa rimpiangi di più tu.

Se hai scelto l’immagine 1 (Laburnum):

Questa scelta denota che il tuo più grande rimpianto è quello di non aver dato retta al tuo cuore. Sei una persona logica e razionale, la ragione vince sempre sui tuoi sentimenti. Sei sempre stata una persona molto indipendente. Fai le cose a modo tuo non come gli altri ti dicono di farle. A volte la tua razionalità ti ha portato a fare scelte che hanno escluso i sentimenti, col senno di poi ti sei reso conto che avresti dovuto ascoltare il tuo cuore.

Se hai scelto l’immagine 2 (Giacinto):

Se hai scelto il secondo fiore significa che il tuo più grande rimpianto è quello di non essere stato sempre fedele a te stesso. Sei una persona estremamente e hai sempre avuto poca autostima. Ti preoccupi eccessivamente del giudizio degli altri, di non essere apprezzata o accettata dagli altri. Per questo motivo hai fatto delle scelte “obbligate” per compiacere gli altri e te ne sei pentito.

Se hai scelto l’immagine 3 (Sigillo di Salomone):

Se è il sigillo di Salomone il tuo fiore preferito significa che il tuo più grande rimpianto è quello di non aver mai corso rischi. Sei una persona molto cauta, saggia e ti sei sempre sforzato di fare la cosa giusta e non commettere errori. A volte hai preso decisioni e fatto scelte solo perché non erano rischiose, non perché fossero migliori. Ancora oggi te ne penti.

Se hai scelto l’immagine 4 (Acanthus):

La scelta dell’ acanthus denota che il tuo più grande rimpianto è quello di non aver seguito i tuoi sogni. Sei una persona molto creativa e hai sempre avuto grandi sogni. La avita ti ha portato a realizzare grandi cose ma non i tuoi sogni e anche se sei una persona che vanta un grande successo e grande affermazione ti senti pentito perchè i sogni sono sacri.