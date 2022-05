E’ lui il segno zodiacale più sincero che ci sia

Secondo gli astri un segno zodiacale è estremamente sincero, il più sincero dello zodiaco e tutti lo apprezzano per questa sua qualità.

La sincerità è un pregio molto raro. Spesso le persone mentono, mentono per convenienza, per paura, per apparenza. Questo segno invece non lo fa mai, si distingue per la sua estrema sincerità anche se gli converrebbe mentire.

Il segno del quale che stiamo per parlarvi è molto onesto, ha la rettitudine in tasca. Anche se è rabbioso ed impulsivo ha una grande passione per la sincerità e dice sempre quello che pensa.

E’ l’Ariete il segno più sincero dello zodiaco

L’Ariete è al primo posto della classifica dei segni in base alla loro sincerità. Secondo gli astrologi il nativo di questo segno non esita mai a dire in tutta onestà ciò che pensa e ciò che gli altri non vogliono ammettere.

L’Ariete è un segno di fuoco ed è governato da Marte, il pianeta della combattività in astrologia. Questo legame rende l’Ariete un segno molto sincero e schietto.

Il secondo posto di questa classifica spetta alla Vergine. Anche quando la verità è scomoda o fa male, la Vergine dirà sempre cosa pensa, a qualunque costo. E’ molto diretto e dice le cose senza mezzi termini, qualunque siano le circostanze, un comportamento che può ferire i più suscettibili .

Dopo l’Ariete e la Vergine, il terzo posto della classifica è occupato dall’Acquario. Anche lui fa parte della classifica dei segni più onesti. L’Acquario ha una natura sincera e non sopporta soprusi e ingiustizia di nessun tipo. Non tollera ordini e imposizioni, è un segno molto sensibile alla giustizia. La trasparenza è un valore cardine per lui.

Governato dal pianeta Saturno, questo segno zodiacale detesta i bugiardi e gli ipocriti. Nel caso in cui subisca un tradimento non si farà remore a vendicarsi e lo farà nel modo peggiore possibile.

In un mondo in cui valori come la lealtà sembrano aver perso il primato, Ariete, Vergine ed Acquario sembrano i cavalieri pronti a difendere lo zodiaco da bugie e ipocrisia.