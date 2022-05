Posizioni selvagge: ecco quelle che non avete ancora provato

Queste posizioni passionali sono quelle migliori per darti da fare in maniera veramente bollente con il tuo partner. Che ne dici: ti abbiamo incuriosito abbastanza?

Basta, è ora di provare delle posizioni a letto che siano… veramente selvagge!

Abbiamo deciso di darti una serie di posizioni che potresti voler provare con il tuo partner per stuzzicare un poco la situazione tra di voi.

Che ne dici: credi di essere pronta per tutte queste posizioni?

Posizioni passionali: quelle migliori da provare con il tuo partner

Ehi, preparati ad una lettura bollente, ok? Sappiamo benissimo che le temperature si sono alzate e che non ne puoi più di calore, calore e ancora calore.

Le posizioni passionali che abbiamo intenzione di proporti oggi sono perfette per accendere un fuoco in camera da letto.

Lo sappiamo, lo sappiamo: anche se fa caldo, però, darsi da fare sotto le coperte è sempre divertente: alla fine si tratta di un gioco, no?

Per giocare, poi, poco importa se si suda un poco sotto (o sopra) le coperte: fa parte del divertimento!

(In ogni caso, per tua fortuna, qui trovi anche tutti i nostri consigli per fare l’amore quando fa veramente troppo ma troppo caldo!).

Allora: iniziamo?

L’hamish

No, non preoccuparti: non vogliamo farti vivere l’esperienza di quei contadini americani che hanno deciso di rinunciare alla tecnologia!

Questa posizione passionale si chiama così perché, per realizzarla, dovrete sembrare proprio un hamish… che fa il burro!

Ok, cerchiamo di chiarirci e partiamo dalla base: come dovete mettervi per questa posizione?

Tu devi sdraiarti a terra, sollevare le gambe e… portarle indietro fino a che le caviglie ti arrivino alle orecchie. Sappiamo che detto così sembra impossibile ma fidati di noi: non è improbabile!

Puoi, ovviamente, usare qualsiasi cosa per aiutarti: il tuo partner potrebbe provare a darti una mano oppure potresti posare il bacino contro una superficie dura (un muro, per farci capire, così come fai quando provi a fare yoga da sola).

A quel punto il partner, mettendosi a gambe aperte sopra di te, può penetrarti… da sopra!

Certo, la posizione è un poco faticosa ma una volta che sei riuscita a metterti comoda (anche senza arrivare per forza con le caviglie al viso, basta che hai capito come essere completamente “vulnerabile“), è veramente selvaggia e passionale. Da provare!

La sedia umana: una delle più comode tra le posizioni passionali

In questo caso la sedia umana sarà… il tuo partner!

Fallo sedere sul bordo del letto (o di una sedia, se è comoda e resistente abbastanza), proprio come se dovesse solamente sedersi e basta.

A questo punto tu, dandogli le spalle, puoi “sederti” su di lui!

Il vantaggio di questa posizione è che avete entrambi le mani libere per giocare un poco (con il tuo seno oppure con il tuo clitoride), che sei in una posizione perfetta per colpire il clitoride da “dentro” la vagina, grazie al pene del tuo partner, e che la penetrazione è profonda… quanto vuoi tu!

Perfetta per darsi da fare senza svenire dalla fatica, la posizione della sedia umana regala grandi soddisfazioni. Se vuoi renderla ancora più hot, prova a tirare su i piedi, appoggiandoli sullo stesso piano su cui è seduto il tuo partner. Lui, a quel punto, dovrà trovare il modo di “reggerti”: sarà tutto ancora più selvaggio!

La cow-girl che guarda le stelle

Ebbene sì, torna lei la posizione preferita da tutte le donne (ehi, almeno una delle due: ti abbiamo svelato qui quali siano quelle che piacciono proprio a tutte).

La cow-girl che guarda le stelle è una posizione che parte dalla “classica” cow-girl: il tuo partner è sdraiato sul letto mentre tu sei sopra, con la faccia rivolta verso di lui.

Per questa variante, noi ti consigliamo di poggiare i palmi delle mani sul materasso, mettendo le braccia dietro di te, più o meno all’altezza delle sue ginocchia o delle sue cosce.

Adesso appoggiati all’indietro, guardando il soffitto (cioè le stelle) in modo da formare un angolo di 45 gradi con il tuo corpo.

Ora sì che ragioniamo! Sarai tu a doverti dare da fare più di tutti (proprio al contrario delle posizioni più romantiche da provare per i veri innamorati, di cui ti abbiamo parlato qui), ma possiamo assicurarti che sarà veramente divertente.

Provare per credere!