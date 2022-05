Test dell’anima selvaggia: scegli una fantasia e scopri la tua

Il test dell’anima selvaggia ci svelerà com’è fatta veramente la tua. Che ne dici, ti va di provare a scoprirlo insieme a noi?

Sarà capitato anche a te, prima o poi, di dover affrontare un momento della vita in cui sei diventata “selvaggia“.

Magari è stato a causa di un’arrabbiatura o di un momento di paura oppure, semplicemente, hai provato una gioia incontenibile, veramente selvaggia!

In quei momenti, però, sai di essere entrata in contatto con una parte di te abbastanza primitiva ed impossibile da domare. Non sei curiosa di conoscerla meglio?

Test dell’anima selvaggia: scegli una fantasia e scopri meglio te stessa

Oggi abbiamo deciso di proporti un test decisamente particolare, quello dell’anima selvaggia.

Dovrai solo scegliere una tra le quattro fantasie che trovi nell’immagine qui sopra. Non pensarci troppo e non ti concentrare sul pattern o sui colori.

Sappiamo che sei stata attirata immediatamente da una in particolare delle quattro immagini proposte!

Il test dell’anima selvaggia ci dirà chi sei veramente e a dove e a chi appartiene il tuo cuore più libero e aggressivo. Non sei curiosa di conoscere una parte di te che, spesso, è addormentata?

anima selvaggia come il polpo : il test dell’anima selvaggia ci dice che sei proprio come un polpo. No, tranquilla. Non intendiamo che hai otto gambe ed una testa enorme sulle spalle! Sei estremamente versatile, intelligente e molto (ma molto) simpatica e divertente. Con te bisogna fare attenzione quando si scherza: pochi sono al tuo livello e, quando si rendono conto di averti provocata e di non poter tenere il passo, si spaventano e tornano spesso indietro!

La tua anima selvaggia ha come tratto principale quello del coraggio: i polpi sono animali estremamente coraggiosi, che non hanno quasi paura di niente e che affrontano senza rabbrividire le sfide più terribili. Si sacrificano per i propri piccoli e prendono decisioni estreme senza mai tornare indietro!

: il test dell’anima selvaggia ci dice che sei proprio come un polpo. No, tranquilla. Non intendiamo che hai otto gambe ed una testa enorme sulle spalle! Sei estremamente versatile, intelligente e molto (ma molto) simpatica e divertente. Con te bisogna fare attenzione quando si scherza: pochi sono al tuo livello e, quando si rendono conto di averti provocata e di non poter tenere il passo, si spaventano e tornano spesso indietro! La tua anima selvaggia ha come tratto principale quello del coraggio: i polpi sono animali estremamente coraggiosi, che non hanno quasi paura di niente e che affrontano senza rabbrividire le sfide più terribili. Si sacrificano per i propri piccoli e prendono decisioni estreme senza mai tornare indietro! anima selvaggia come il pipistrello : no, non fare quella faccia. Sappiamo che i pipistrelli non sono proprio i più carini dell’intero mondo animale, quello è vero, ma non devi neanche pensare che l’estetica conti qualcosa. Questo, dopotutto, è il test dell’anima selvaggia! Se hai scelto la fantasia numero due, sei proprio come un pipistrello. Sensibilissima, intelligentissima e con una visione “a raggi X” praticamente impossibile da battere!

Sei in grado di percepire immediatamente quando qualcuno ti mente o quando qualcosa è poco chiaro e non ti sbagli mai.

La tua anima selvaggia ha come tratto principale quello dell’intuizione: sei impossibile da ingannare e ti arrabbi come una furia quando qualcuno prova a prenderti in giro!

: no, non fare quella faccia. Sappiamo che i pipistrelli non sono proprio i più carini dell’intero mondo animale, quello è vero, ma non devi neanche pensare che l’estetica conti qualcosa. Questo, dopotutto, è il test dell’anima selvaggia! Se hai scelto la fantasia numero due, sei proprio come un pipistrello. Sensibilissima, intelligentissima e con una visione “a raggi X” praticamente impossibile da battere! Sei in grado di percepire immediatamente quando qualcuno ti mente o quando qualcosa è poco chiaro e non ti sbagli mai. La tua anima selvaggia ha come tratto principale quello dell’intuizione: sei impossibile da ingannare e ti arrabbi come una furia quando qualcuno prova a prenderti in giro! anima selvaggia come l’aquila : ti libri nel cielo, potente e spensierata, vivi senza regole e senza legami. Sei proprio come un’aquila che vola nel cielo! (Forse dovresti provare anche il nostro test della libertà nella vita : se sei libera anche lì sai di essere veramente una persona selvaggia!).

Il test dell’anima selvaggia ci dice che sei una persona veramente “acuta”, che non si arrende mai e che ottiene sempre quello che vuole.

Come un’aquila, infatti, “piombi” sulle tue prede (siano essere un’offerta di lavoro, un fidanzato, un’amicizia o un oggetto) e le fai tue senza che loro riescano a rendersi conto di che cosa li ha colpiti.

La tua anima selvaggia ha come tratto principale quello della letalità: sei micidiale, imbattibile e non perdi veramente mai. Gli altri dovrebbero fare attenzione!

: ti libri nel cielo, potente e spensierata, vivi senza regole e senza legami. Sei proprio come un’aquila che vola nel cielo! (Forse dovresti provare anche : se sei libera anche lì sai di essere veramente una persona selvaggia!). Il test dell’anima selvaggia ci dice che sei una persona veramente “acuta”, che non si arrende mai e che ottiene sempre quello che vuole. Come un’aquila, infatti, “piombi” sulle tue prede (siano essere un’offerta di lavoro, un fidanzato, un’amicizia o un oggetto) e le fai tue senza che loro riescano a rendersi conto di che cosa li ha colpiti. La tua anima selvaggia ha come tratto principale quello della letalità: sei micidiale, imbattibile e non perdi veramente mai. Gli altri dovrebbero fare attenzione! anima selvaggia come il leone: un ruggito potente, uno sguardo fiero e… una pigrizia spaventosa!

No, dai, scherziamo: sappiamo che non sei esattamente come uno di quei leoni che si vedono nei documentari sulla natura!

La tua scelta ci dice che sei una persona estremamente fiera, con un carattere volitivo e forte che si può infiammare al primo sentore di un’offesa.

La tua anima selvaggia ha come tratto principale quello della regalità: saresti disposta ad andare in guerra se qualcuno ti offendesse nell’onore!

Bisogna fare veramente attenzione con te: sei potente da sola ma hai anche una fitta cerchia di amicizie e di compagni pronti ad immolarsi per te.

Forse dovresti provare anche il nostro test del quadro rosso: ci svela se sei veramente impossibile da dimenticare e il risultato… potrebbe spiegarci tante cose!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.