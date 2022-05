Test dell’Abito da Cerimonia | Qual è la tua caratteristica più seducente?

L’abito da cerimonia che indosseresti per un’occasione importante dice tutto di te, soprattutto mostra in che modo ti poni nei confronti delle persona a cui vuoi piacere.

Quando indossiamo un abito da cerimonia, infatti, cerchiamo di dare la versione migliore di noi, sia per rispetto delle persone che ci hanno invitate sia per un po’ di sana vanità. Non capita spesso di poter indossare vestiti da vera principessa, no?

Per questo motivo l’abito da cerimonia parla moltissimo del nostro carattere e delle nostre strategie per attrarre persone nuove, magari che ci piacciono.

Naturalmente quando si partecipa a una cerimonia ci sono dei canoni di stile che bisogna rispettare: l’abito non dev’essere bianco (colore destinato alla sposa o alla protagonista della cerimonia) e preferibilmente non dev’essere corto (soprattutto se la cerimonia si protrae fino a sera).

Detto questo, colori e modelli possono essere scelti e abbinati in maniera da esprimere al meglio la nostra personale idea di eleganza!

Test dell’Abito da Cerimonia

Per fare questo test dovrai soltanto indicare l’abito che indosseresti più volentieri se fossi invitata a una cerimonia importante come un matrimonio o una cena di gala. Non pensare a quale ti starebbe meglio o a quale colore si adegua meglio alla tua carnagione. Lascia che sia l’istinto a scegliere per te!

1 – L’abito rosso

Il rosso è da sempre il colore della seduzione, della femminilità e anche della capacità di attrarre tutti gli sguardi su di sé.

Chi si veste di rosso non è timida, al contrario desidera essere ammirata e catturare l’attenzione di coloro che le stanno intorno. Non si tratta necessariamente di essere persone egocentriche: il carisma è una qualità che non si può nascondere e non si può fingere.

Proprio il carisma e la capacità di essere al centro delle attenzioni con naturalezza e semplicità è ciò che ti rende una persona irresistibile!

2 – L’abito rosa

Il rosa è il colore femminile per eccellenza. Nelle sue sfumature più pallide risulta anche estremamente raffinato ed elegante.

Come gli altri, anche questo modello scopre la giusta quantità di pelle che permette di conquistare gli sguardi senza scadere nel volgare, ma di certo questo abito ha una delicatezza in più rispetto agli altri.

Se hai scelto quest’abito significa che il lato del tuo carattere che risulta più seducente è la dolcezza. Vieni percepita come una persona tranquilla, molto dolce e molto mite, per nulla capricciosa o aggressiva.

Probabilmente il tuo carattere è esattamente così e ti permette di essere amata e apprezzata letteralmente da tutti quelli che ti conoscono.

3 – L’abito blu

Il blu elettrico è sicuramente un colore molto appariscente, che spesso “sommerge” coloro che lo indossano, facendo quasi in modo che sia il vestito a indossare la persona e non viceversa.

Se invece il blu elettrico è il tuo colore preferito proprio per questo motivo significa che hai una personalità forte e decisa, soprattutto molto espansiva ed estroversa.

Non hai alcuna paura di mostrarti esattamente per come sei ma anche di prendere l’iniziativa e di dire chiaramente quello che pensi. Molte persone potrebbero considerare la tua una “personalità ingombrante”. Di certo ti si odia o ti si ama, non sei una persona a cui si possono facilmente associare delle vie di mezzo.

Proprio questa estrema vivacità e la tua grande personalità sono le tue armi di seduzione più efficace. Non riescono ad attrarre soltanto gli uomini. Al contrario, conquistano anche le donne, che ti considerano un’amica forte e una possibile leader.

4 – L’abito azzurro

Esattamente come il rosa e come tutti gli altri colori pastello, l’azzurro è un colore molto elegante, che trasmette delicatezza ed eleganza.

Differentemente dal rosa, associato alla dolcezza e alla bontà di carattere, l’azzurro viene spesso utilizzato per indicare una grande spiritualità, quasi angelica.

Se è questo il colore e l’abito che hai scelto significa che sei una persona se appare come superiore a tutte le altre: più pura, più innocente, più buona, dotata di più pregi.

Di certi non ti sforzi apposta ad apparire così: ti viene completamente naturale e ti sforzi soltanto di mostrarti per quella che sei.

La tua purezza e il fatto che tu sia così diversa dalla maggior parte delle altre donne è proprio ciò che conquista e che seduce le persone intorno a te.

