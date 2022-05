Occhi aperti vicino a loro: questi segni possono essere sgradevolissimi

I segni zodiacali più sgradevoli di tutto l’oroscopo sono persone che possono diventare, da un momento all’altro, decisamente impossibili. Che tu sia fra loro?

Hai mai conosciuto qualcuno capace di trasformare in un secondo l’atmosfera da rilassata e tranquilla a… impossibile da sostenere?

I segni zodiacali di cui parliamo oggi sono proprio così: persone in grado di rendere immediatamente l’atmosfera veramente tossica.

Non è che sei uno di loro?

I segni zodiacali più sgradevoli di tutto l’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Ehi, non è che sei tu uno dei segni zodiacali più sgradevoli in tutto l’oroscopo?

Non prendertela, dai: volevamo solo essere sicuri di non trovarti nella classifica di oggi dell’oroscopo!

Abbiamo chiesto a stelle e pianeti di darci una mano a individuare quelle persone in grado di diventare veramente sgradevoli da un momento all’altro.

Qualcosa non va? Eccoli che gelano l’atmosfera con il loro sguardo torvo e che risultano veramente insopportabili (oltre che rovinare la giornata a tutti!).

No, non parliamo dei segni zodiacali più guastafeste (quelli li trovi in questa classifica dell’oroscopo) ma dei segni che possono diventare proprio sgradevoli da un momento all’altro. Pronto a scoprire chi sono?

Bilancia: quinto posto

Vi è mai capitato di diventare antipatici ad una Bilancia?

Noi vi auguriamo di no. I nati sotto il segno della Bilancia sono persone assolutamente carine e gentili con tutti, che hanno un bisogno quasi innato di piacere agli altri. Per questo motivo la Bilancia non trovi mai antipatico nessuno! Però, purtroppo, una volta ogni tanto la Bilancia sente il desiderio di “esplodere” ed ecco che diventa veramente sgradevole: invece di concentrarsi su una persona, però, spesso le Bilancia fanno diventare i loro problemi praticamente i problemi di tutti. Ecco che la serata è rovinata!

Capricorno: quarto posto

Che i Capricorno possano essere persone sgradevoli forse non è una sorpresa: tantissime persone, infatti, spesso si sentono a disagio vicino ai Capricorno!

Il motivo è presto detto: i Capricorno sembrano persone che sono sempre pronte a dire la cosa più spaventosa del mondo e… spesso lo fanno!

Quella sensazione di “paura” che avete vicino ad un torvo Capricorno è giustificata quando, una volta ogni tanto, decide di diventare veramente sgradevole.

Sì, il Capricorno sta pensando alla cosa peggiore possibile su di voi e se decide di esternarla… saranno guai per tutti!

Cancro: terzo posto

Eh sì, cari amici del Cancro, potete diventare veramente persone sgradevoli quando vi ci mettete. Lo sapevate?

Ovviamente sì: i Cancro sanno benissimo di essere in grado di “rovinare” la giornata a tutti, riuscendo a creare una vera e propria situazione di disagio non indifferente!

Per i nati sotto questo segno, essere sgradevoli è una scelta e più di una volta la compiono: spesso quando qualcosa li fa arrabbiare, soprattutto se è qualcosa che riguarda persone che amano. Occhi sempre aperti intorno ai Cancro: possono diventare veramente sgradevoli!

Toro: secondo posto

I nati sotto il segno del Toro sono persone veramente molto sgradevoli!

Cari Toro, non vi offendete: non intendiamo dirvi che siete sgradevoli tutti i giorni o tutti i minuti… solo quando volete!

Quando un Toro è contrariato per qualche motivo (e ai Toro può succedere spesso, ve lo assicuriamo) ecco che improvvisamente inizia a diventare decisamente sgradevole.

Risponde male, mette le altre persone in difficoltà, è giudicante ed odioso.

(Chissà se i Toro sono anche nella classifica dei segni zodiacali più giudicanti di tutto l’oroscopo?) Cari Toro, davvero non vi rendete conto di quanto potete essere sgradevoli nei confronti degli altri?

Vergine: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più sgradevoli di tutto l’oroscopo

Ebbene sì, cara Vergine, hai vinto il premio nella classifica dell’oroscopo di oggi.

Sei tu il segno zodiacale più sgradevole di tutti quanti in assoluto!

Ci dispiace dovertelo dire ma, quando ti ci metti, tu della Vergine sei in grado di rendere la situazione veramente incresciosa.

Magari è perché qualcuno ti ha fatto arrabbiare o qualcosa non è andato esattamente come volevi tu. Il motivo non importa più di tanto.

Basta una minima incomprensione, un piccolo intoppo, una giornata iniziata con il piede storto: tu della Vergine diventi in poco tempo un vero e proprio “sgradito”!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.