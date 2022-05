Prova lo scrub labbra fai da te: il trucco? Un ingrediente che usi ogni giorno

Hai mai provato uno scrub labbra fai da te? Perché non crearlo con un ingrediente che utilizzi tutti i giorni?

Oggi parleremo di un ingrediente utilizzato spesso in cucina, ovvero lo zucchero. Hai mai pensato di metterlo sulle tue labbra?

Queste ultime possono trarre grande beneficio dallo scrub allo zucchero per molte ragioni. Infatti, le labbra sono di solito la parte della pelle più dimenticata nelle varie routine di bellezza. Senza cure e attenzioni adeguate, le labbra possono diventare secche e screpolate.

Prova anche tu lo scrub labbra. Il trucco? Utilizzare come ingrediente lo zucchero

Poiché le labbra sono a contatto con la saliva, sono soggette a secchezza e a una mancanza di nutrienti. Inoltre, le labbra sono esposte ogni giorno al calore, al freddo e a tante altre condizioni atmosferiche.

Perciò, hanno bisogno di molta attenzione. Per curare e ammorbidire le labbra, puoi quindi esfoliarle con uno scrub allo zucchero una volta alla settimana. In questo modo ti ritroverai con delle labbra super esfoliate e contemporaneamente idratate. Ma per quanto riguarda l’uso dello scrub allo zucchero prima e dopo l’applicazione del rossetto? Molte altre routine di bellezza incoraggiano a scrubbare le labbra sia prima che dopo. Bisogna ammettere che c’è del vero in questo.

Infatti, gli scrub allo zucchero agiscono come esfolianti e quindi rimuovono le cellule morte della pelle. Questo può essere utile quando si applica il rossetto, perché la pigmentazione può essere applicata più facilmente e in modo più uniforme sulle labbra che sono state liberate dalle cellule morte. Se sono lisce ed esfoliate, è probabile che anche l’applicazione del rossetto duri più a lungo. Questo vale anche in entrambi i sensi. Dopo una lunga giornata, usare semplicemente una salvietta per rimuovere il rossetto potrebbe non essere sufficiente. Perciò, per ottenere una pulizia migliore e più profonda, si può utilizzare uno scrub allo zucchero.

Quindi, qual è la mossa migliore da fare quando si tratta di esfoliare quando si applica il rossetto? Consigliamo di usare gli scrub allo zucchero per le labbra a tua discrezione, prestando attenzione a come reagiscono le labbra con la quantità di volte che vengono esfoliate. Se avverti una leggera sensibilità dopo un uso costante dello scrub allo zucchero, forse stai esagerando. Quindi, ti suggeriamo di ridurre i toni ed esfoliare meno. In altre parole, esfolia con cautela e modifica la tua routine di cura delle labbra tenendo conto della loro sensibilità.