Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si sono finalmente uniti in matrimonio ma, poco prima delle nozze, lui ha spiazzato tutti con un messaggio davvero inaspettato. Ecco quale!

Carlotta Dell’Isola e il fidanzato Nello Sorrentino sono finalmente diventati marito e moglie. I due si sono conosciuti a Temptation Island e da allora non si sono più lasciati. La loro complicità, d’altronde, è ben nota a tutti e in ogni loro post su Instagram si nota il loro forte affiatamento. Poco prima del matrimonio, però, Sorrentino ha pubblicato un post ambiguo sul suo account Instagram che ha spiazzato i fan. Ecco di cosa si tratta.

Nello e Carlotta, la coppia più bella di Temptation Island, è finalmente convolata a nozze! La cerimonia civile si è tenuta nella prestigiosa cornice del castello di Bracciano, luogo molto suggestivo scelto da molti altri vip per i loro matrimoni- Proprio al castello, infatti, si sono sposati Katie Holmes e Tom Cruise e, il prossimo luglio, si sposeranno lì anche Manuela Arcuri (che ha svelato un retroscena riguardante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle) e il compagno Giovanni Di Gianfrancesco. Qualche giorno fa, però, Nello ha pubblicato un post spiritoso su Instagram riguardo il suo matrimonio imminente che ha sorpreso molti fan.

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino sposi: lui spiazza i fan con un post inaspettato

Qualche giorno prima del fatidico “sì”, Nello Sorrentino ha pubblicato un post su Instagram in cui ha comunicato ai fan di essere molto in ansia per l’imminente matrimonio e di meritarsi un’aureola per il fatto di sopportare quotidianamente Carlotta.

“La vedete l’aureola?? Ecco, quella mi merito” ha scherzato Sorrentino. “Ultima domenica da ragazzo, aiutatemiiiii”. A seguire la caption, una serie di emoticon che ridono. Il matrimonio, come aveva promesso Carlotta, non è stato un evento pomposo ed esagerato e ad essere invitate sono state semplicemente quelle persone considerate importanti dalla coppia, tra cui Alfonso Signorini, Dayane Mello (che molti sospettano abbia fatto ricorso a diversi interventi estetici), Samantha De Grenet, Maria Teresa Ruta e Giacomo Urtis. Oltre, ovviamente, ai parenti degli sposi.

“Non voglio che il mio matrimonio diventi un evento”, aveva detto qualche giorno fa Carlotta. “Non mi interessa invitare personaggi per poter dire che erano presenti alle mie nozze. Ci saranno i miei genitori, i miei nonni e le persone che davvero fanno parte della mia vita. Desidero essere circondata d’amore”. E dove andranno i novelli sposi in viaggio di nozze? “Dovevamo andare ai Caraibi, ma le nuove date di viaggio coincidono con la stagione delle piogge”, ha affermato Carlotta. “Faremo quindi un lungo giro in macchina lungo la East Coast americana, nel tratto da San Francisco a Las Vegas. Da là andremo in Messico”. Insomma, non possiamo far altro che augurare ogni bene a questa bellissima coppia!