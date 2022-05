Da Kate ai media: perché nessuno vuole Harry e Meghan al Giubileo?

Secondo i media Harry e Meghan al Giubileo della Regina faranno solo danni e anche Kate sembra lanciare un segnale importante (con un cappellino).

Quali sono i motivi di questo enorme sospetto riguardo ai Duchi di Sussex? E, soprattutto, come si comporterà la regina con loro?

Si tratta di domande estremamente delicate che probabilmente finiranno per rimanere senza una risposta fino ai giorni del Giubileo, cioè dal 2 al 5 Giugno.

Di certo a fare scalpore è il fatto che Harry e Meghan siano stati effettivamente invitati a prendere parte alle celebrazioni in onore della Regina Elisabetta.

Non era affatto scontato: da quando si sono ritirati a vita privata negli Stati Uniti, infatti, Harry e Meghan hanno spesso portato attacchi molto gravi alla Famiglia Reale Britannica.

Il caso più eclatante è stato quello delle dichiarazioni dei Duchi durante l’intervista con Oprah Winfrey, avvenuta a Marzo 2021. All’epoca Meeghan accusò la Royal Family di non averla supportata durante un periodo di enorme difficoltà psicologica. Dall’altra i due affermarono che spuntarono domande razziste sul colore della pelle di Archie, che all’epoca non era ancora nato.

Perché, dopo aver portato questi danni terribili all’immagine della Famiglia Reale, Harry e Meghan torneranno a Londra?

Da Kate alla stampa: tutti preoccupati per il ritorno di Harry e Meghan in occasione del Giubileo

A volere fortemente la vicinanza del suo nipote preferito è stata la Regina Elisabetta, che a quanto pare si è dimostrata inflessibile nel voler riunire la famiglia. Nonostante questo, però, molte voci hanno criticato questa scelta (anche se non apertamente).

Anche se il suo ruolo non le permette di esprimersi in maniera chiara e diretta, recentemente Kate Middleton ha utilizzato la moda per far riferimento al ritorno dei Sussex.

Durante il gardern party organizzato pochi giorni fa, infatti, Kate ha indossato un cappellino molto significativo. Si tratta di un cappello praticamente identico a quello che indossava al matrimonio di Harry e Meghan, al netto del colore.

Secondo molto critici la Duchessa ha fatto riferimento proprio a quell’occasione per affermare pubblicamente di essere pronta a tornare di nuovo accanto a Harry e Meghan e a svolgere comunque il suo dovere reale esattamente come aveva fatto nel 2018.

C’è da dire però che, a prescindere da tutte le interpretazioni possibili sul look di Kate, sicuramente William e Kate sono molto preoccupati in merito al ritorno a Londra da parte dei Sussex.

Come si sa infatti tra le due famiglie non corre affatto buon sangue. William ha litigato con Harry nei giorni in cui Harry tornò a Londra per inaugurare la statua di Diana e decise di comportarsi in maniera imbarazzante. Pare che da allora i due non abbiano più ricucito i loro rapporti, che già prima erano davvero molto freddi.

A pensarla come William e Kate è anche un vecchio nemico di Meghan Markle e del Principe Harry, il presentatore televisivo Piers Morgan.

L’uomo arrivò addirittura a lasciare il programma mattutino a cui prendeva parte regolarmente dopo aver offeso Meghan ed essersi rifiutato di chiederle scusa pubblicamente.

Morgan, che per puro caso è originario proprio del Sussex, ha dichiarato: “Il Duca e la Duchessa di Sussex, la contea da dove vengo […] sono una coppia di poco dignitosi piagnucoloni, che fingono di avere molte virtù ma che in realtà sono degli egoisti nullafacenti”.

Dopo essere stato così cortese con Harry e Meghan ha concluso: “E sto già tremando per come questo duo affamato di fama dirotterà su di loro i titoli dei giornali dalla donna che dovrebbe riceverli in via esclusiva, cioè la Regina!”

La paura di Piers Morgan, insomma, è che Harry e Meghan facciano di tutto per far parlare di sé, rubando la scena alla Regina o addirittura avvelenando l’atmosfera.

Del resto, i due hanno già di mostrato in passato di essere bravissimi a farlo. Impossibile dimenticare che Meghan decise di comunicare alla Regina di essere incinta proprio durante il matrimonio di Eugenie, cugina di Harry.

Fortunatamente pare che almeno con Eugenie i rapporti siano tornati molto tranquilli. La Principessa di York ha infatti avuto un ruolo fondamentale nel “riportare a casa” Harry e Meghan. Secondo molti Eugenie è stata addirittura una “007 della Regina” in missione “segreta”.