Guendalina Tavassi, la romantica sorpresa dopo l’Isola dei Famosi

Al ritorno dall’Isola dei Famosi l’ex naufraga Guendalina Tavassi ha trovato una sorpresa da sogno ad attenderla, realizzata dal suo amore.

Un’avventura lunga e combattuta quella di Guendalina Tavassi sull’Isola dei Famosi. Approdata dopo alcune settimane dall’inizio in coppia con il fratello Edoardo, l’influencer ha conquistato da subito il pubblico per la sua simpatia. Un personaggio che può piacere o non piacere, ma non si può negare che i fratelli Tavassi insieme erano una vera bomba.

Tra battute e battibecchi familiari, i due hanno ritrovato in Honduras un affetto smisurato, oltre che la possibilità di passare di nuovo tanto tempo insieme proprio come quando erano bambini. La separazione è avvenuta la scorsa settimana, quando i concorrenti si sono trovati a dover scegliere del loro destino. A causa del prolungamento del programma di un altro mese, per la prima volta nella storia del reality, i naufraghi hanno avuto la possibilità di scegliere se restare o abbandonare il gioco.

A nulla sono valse le parole del padre che cercava di rassicurarla ed incoraggiarla a proseguire, perché Guendalina aveva già preso la sua decisione di rientrare a casa. I motivi non sono stati spiegati da lei che, seppur in lacrime e molto combattuta, ha parlato di problemi personali all’esterno che non poteva assolutamente lasciare incustoditi. Si è conclusa così la sua esperienza isolana, ma una gioia grandissima è stata il ritorno finalmente a casa.

Il fidanzato di Guendalina la sorprende così, le parole della naufraga

La Tavassi, dopo il lungo viaggio di ritorno, ha raggiunto finalmente Roma dove naturalmente ha trovato ad accoglierla il suo “Amò /Cuò”, Federico Perna. Già durante il reality, in cui lei si era allontanata per problemi medici, è emerso agli occhi di tutti il loro profondo legame basato su un sentimento forte e sincero. Lui, il ragazzo romantico che tutte sognerebbero, anche questa volta le ha regalato una splendida sorpresa.

Naturalmente Guendalina è ritornata subito ad essere molto social, non appena ha avuto la possibilità di riprendere in mano il suo cellulare. Ed ecco allora che nelle sue Stories su Instagram ha documentato la fantastica accoglienza ricevuta dal fidanzato: Perna aveva preparato un mix di palloncini bianchi, celesti e dorati. Al centro di questi trionfava una foto di loro due durante il loro incontro a sorpresa in Honduras.

La risposta di Guendalina è stata ovviamente un’esplosione di emozioni e di amore: “Non ci posso credere…quanto sei la mia vita“, ha detto l’ex naufraga. Dopo avergli confermato di aver sentito terribilmente la sua mancanza, l’influencer ha detto poi: “Sei il mio sorriso grande, cuore“. Nel frattempo la Tavassi ha avuto la possibilità di gustarsi l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi in cui il povero Edoardo è stato convinto a farsi rasare i capelli. Tra il divertimento generale Guenda ha avuto così finalmente la rua rivincita dopo il taglio improvvisato del fratello alle sue tanto amate extensions.