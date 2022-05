Clarissa Selassiè l’ha fatto davvero: lo ammette e mostra la differenza

Clarissa Selassié l’ha fatto davvero! La Princess, dopo la fine del Grande Fratello Vip, ha deciso di vuotare il sacco e mostrare la differenza rispetto a prima. Che cambiamento!

Clarissa Selassié ha trovato il successo sul piccolo schermo degli italiani partecipando alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini su canale 5, in coppia con le sue due sorelle Lulù e Jessica, che tra l’altro è riuscita a classificarsi al primo posto.

Clarissa ha subito colpito i telespettatori per la sua schiettezza, ma non solo. Anche l’occhio, come si è soliti dire, vuole la sua parte e la sua bellezza non è passata di certo indifferenti. Lei però non sembrava essere del tutto convinta del suo aspetto e di recente ha scelto di prendersi una pausa dei social.

Questa pausa non è di certo passata inosservata dai suoi fedeli sostenitori che le hanno subito chiesto che cosa fosse successo. Lei ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare che cos’è successo e per quale motivo ha scelto di sparire per un po’.

Clarissa Selassié ha vuotato il sacco sui social, rivelando non solo il motivo della sua sparizione ma anche che cosa ha scelto di fare in maniera totalmente inaspettata.

Clarissa Selassié dopo il GF Vip vuota il sacco e ammette ogni cosa

Clarissa Selassié, che ha assistito al cambiamento di sua sorella Lulù , ha deciso di sparire dai social per un po’ e notando che il dettaglio non è sfuggito ai suoi fedeli sostenitori ha vuotato il sacco sui suoi canali social.

Clarissa Selassié si è rifatta il seno! La Princess ha deciso di vuotare il sacco con i suoi fedeli sostenitori parlando a cuore aperto del motivo per cui ha scelto di sparire dai social, in quanto si trovava presso la struttura da lei scelta per poter portare a termine l’intervento. In questo modo ha potuto aumentare il volume del suo seno, anche se non di tantissimo rispetto a prima resto molto naturale, e, a detta sua, acquisire maggiore sicurezza in se stessa in quanto questo aspetto non la faceva stare bene e per questo ha scelto di agire e modificare il tutto.

La Princess ha sempre avuto questo rapporto onesto e sincero con i suoi fedeli sostenitori e per questo motivo ha scelto di parlare apertamente di quanto è successo, aprendosi come non mai sulle sue insicurezze e fragilità. Un lato, forse, che non era ancora uscito del tutto durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia e che lei ha voluto approfondire in questo modo con i suoi fedeli sostenitori che sembrerebbero apprezzare e non poco la sua onestà.

Clarissa si è rifatta dopo il Grande Fratello Vip ed ora, ha ammesso, possiede una certa sicurezza in se stessa.