Desideri capelli più sani e luminosi? Ecco la vitamina che farà miracoli!

Vuoi migliorare lo stato della tua chioma ma non sai più come fare? Aggiungi ai tuoi capelli della vitamina D.

Sapevi che per migliorare l’aspetto e la salute dei suoi capelli puoi ricorrere alla vitamina D? Ma sai di preciso di cosa si tratta?

Quest’ultima infatti, non è una vera e propria vitamina, bensì un pre-ormone, che ha il compito di regolare il metabolismo del fosforo e del calcio.

La vitamina D da integrare nel regime di cura dei capelli

La vitamina D viene prodotta nel corpo umano in risposta all’esposizione al sole e si dice che apporti diversi benefici, anche per la tua chioma.

Infatti, la vitamina D e la crescita dei capelli hanno una relazione diretta. Aiuta a infoltire i capelli e a promuoverne una crescita più rapida. Alcune ricerche dimostrano che la mancanza della vitamina D è stata collegata allo sviluppo dell’alopecia. Anche se la sua carenza non è la causa di tutti i tipi di perdita di capelli, questa svolge un ruolo importante nella prevenzione. Ma come facciamo a capire quando abbiamo una carenza di vitamina D? Ecco i sintomi più comuni:

Aumento di peso

Aumento della fase di caduta dei capelli

Stanchezza e malattie frequenti

Dolori alle ossa e alla schiena

Malattie mediche come depressione o ansia

Perdita di densità ossea

Improvvisa guarigione delle ferite

Dolore muscolare

Dopo aver delineato bene i sintomi, passiamo agli straordinari benefici che può apportare la vitamina D. Tra questi, la ricrescita dei capelli, una pelle luminosa e un cuoio capelluto nutrito. Come facciamo dunque ad aggiungere la vitamina D alla nostra routine? Ecco alcune possibilità:

Una dieta ricca di vitamina D per i capelli e lo stile di vita

Segui una dieta che fornisca le vitamine necessarie per un corpo sano. Inoltre, assicurati di aggiungere ingredienti ricchi di vitamina D anche alla tua chioma. Per esempio, una maschera all’uovo può fornire un effetto sano e nutriente ai capelli.

Sostituire i sieri con oli

Sottoporre in modo regolare i capelli a trattamenti chimici e di styling a caldo può causare la perdita e il danneggiamento dei capelli. Un modo per ridurre al minimo i danni è quello di includere una capsula di vitamina D o un olio ricco di vitamina D. Non devi fare altro che applicarlo sui capelli prima della messa in piega per dare alla tua chioma un sano nutrimento.

Una capsula di vitamina D per i capelli

Aggiungere qualche goccia di vitamina D all’olio per capelli è il modo più semplice per ottenere risultati migliori. Questa può anche aiutare a raggiungere una migliore immunità a lungo termine.