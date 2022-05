Ritorno di fiamma a Uomini e Donne? Clamoroso dietrofront

Uomini e Donne ha portato in scena la rottura tra due storici protagonisti ma potrebbe esserci un ritorno di fiamma del tutto inatteso. Che cosa sta succedendo tra loro?

Uomini e Donne nelle scorse ore ha mandato in scena l’ennesimo litigio tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due avevano provato ad uscire ancora una volta insieme, ma la cena non è andata come previsto e non solo sono tornati punto e a capo ma il loro rapporto è pure peggiorato.

La dama è entrata negli studi Elios di Roma sconvolta ed agitata, accusandolo di averla presa in giro e di aver giocato con i suoi sentimenti , lui ovviamente ha negato tutto rivelando che durante i pochi minuti trascorsi insieme sono tornati tutti i problemi che avevano un tempo, ma attenzione perché i colpi di scena non sono di certo finiti qui.

Riccardo Guarnieri su Uomini e Donne Magazine ha fatto un passo indietro, ammettendo che Ida Platano è la persona giusta per la sua vita.

Riccardo Guarnieri ci ripensa su Ida a Uomini e Donne? Le sue parole lasciano il dubbio

Riccardo Guarnieri nonostante a Uomini e Donne avesse mostrato non poche perplessità di fronte al suo rapporto con Ida Platano, che negli scorsi giorni è stata beccata con lei dopo la registrazioni, durante il corso dell’intervista ha ammesso che nonostante tutto è convinto che lei sia la donna adatta per lui ma purtroppo c’è un insormontabile problema che non può essere superato.

“Per lei avrei fatto davvero di tutto e ancora oggi sono convinto che sia una donna e una madre straordinaria“ ha esordito il cavaliere del Trono Over, rivelando quello che pensa della sua ex compagna di vita. “Penso ancora che lei sia la persona giusta per me, ma purtroppo non riusciamo a capirci” ha poi concluso, rivelando che purtroppo nonostante la buona volontà non riescono proprio a capire le parole e le emozioni l’uno dell’altra e questo non è di certo un dato da prendere sottomano.

Ida Platano ha messo una pietra su Riccardo Guarnieri durante il corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne trasmessa sul piccolo schermo degli italiani nelle scorse ore, ma questa non è di certo la prima volta che i due protagonisti arrivano a questo punto. Tant’è che in molti sono convinti che riusciranno a superare anche questa fase, anche in studio tutti hanno messo in guardia Ida da lui.

In particolar modo Tina Cipollari che lo ha definito un farabutto, accusandolo di aver preso in giro la dama quando era a conoscenza dei sentimenti che provava nei suoi confronti e di averlo fatto soltanto per soddisfare un senso di narcisismo innato ma lui ha negato ogni accusa ricevuta.