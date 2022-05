Non è un polpettone ma un rotolo la ricetta più sorprendente dell’estate

Stupiamo tutti quelli che conoscono solo il polpettone di tonno con una variante sorprendente e strepitosa: è il rotolo cremoso

C’è il polpettone di tonno, buonissimo e completo come secondo piatto. E poi c’è il rotolo cremoso di tonno, da servire come antipasto. Una variante ancora più golosa con una particolarità: non ci serve il forno, ma solo una pentola con dell’acqua per farlo bollire. E poi si mangia freddo, non caldo e per questo è una ricetta perfetta per la nostra estate.

Un piatto a base di pesce e formaggio cremoso come stracchino o certosa. Poi uova, parmigiano, pangrattato e basta. Possiamo utilizzare tonno in scatola, ma anche filetti o tranci in vetro, sott0olio, al naturale o per dare un tono diverso alla ricetta anche con il peperoncino.

Rotolo cremoso di tonno, le dosi corrette

Pochi ingredienti ma chiari. A seconda di quanto sono i commensali potete aumentare o diminuire le dosi, mantenendo però sempre queste proporzioni per questa ricetta che si differenzia dal polpettone di tonno.

Ingredienti:

400 filetti di tonno sott’olio

250 g stracchino

80 g di parmigiano grattugiato

50 g di pane grattugiato

2 uova medie

sale q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione

Tiriamo fuori il tonno dalla sua confezione, le scatolette oppure il vasetto di vetro secondo quello che abbiamo scelto. Poi sgoccioliamolo bene e versiamolo nel bicchiere del mixer. Poi aggiungiamo subito lo stracchino o il formaggio cremoso che abbiamo scelto.

Quindi uniamo pure le due uova, il parmigiano e il pangrattato. Per questa ricetta possiamo usare quello comprato oppure preparato in casa. Ma se optiamo per questo, deve essere tritato molto finemente, non dobbiamo lasciare pezzi grossi.

A quel punto basterà aggiungere un paio di pizzichi di sale e qual

che macinata di pepe fresco. Poi facciamo partire il mixer fino a quando otteniamo un composto omogeneo. Quando abbiamo raggiunto questo risultato, lasciamo riposare la base del rotolo un paio di minuti.

Riempiamo un tegame ampio con acqua, ci servirà per cucinare il rotolo cremoso di tonno. Poi prendiamo un foglio di carta da forno, bagniamolo con un po’ di acqua e strizziamolo bene. Stendiamolo sul piano di lavoro e poi prendiamo il composto dal mixer appoggiandolo sulla carta forno.

Modelliamolo con le mano dandogli una forma cilindrica e poi chiudiamo la carta richiudendo il composto. Leghiamolo ai lati con lo spago da cucina come se fosse una caramella sigillando bene tutti i lati.

Non appena l’acqua bolle immergiamo il rotolo di tonno e lasciamo cuocere per 35 minuti.

A quel punto scoliamo il rotolo e lasciamolo raffreddare su un piatto. Poi togliamo la carta forno e appoggiamo il nostro rotolo cremoso di tonno su un tagliere ricavando fette spesse poco ,meno di 1 centimetro. Disponiamo sul piatto di portata e teniamo in frigorifero fino a 10 minuti prima del servizio.