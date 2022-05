Test delle Paure | Quale paura sei riuscita a sconfiggere nella tua vita?

By

Con questo test scopriremo quali paure sei riuscita coraggiosamente a sconfiggere nel corso della tua vita e come hai fatto.

Tutti nel corso della vita facciamo esperienze dure e più o meno traumatiche. Certo, non si tratta necessariamente di grandi tragedie o grandi lutti ma anche solo di piccole esperienze che cambiano il nostro rapporto con il mondo.

Imparare a gestire e superare queste esperienze emotive negative è un lavoro emotivo che facciamo per tutta la vita.

Naturalmente questo non vuol dire che ne siamo sempre consapevoli: si tratta di meccanismi della mente strettamente connessi con il nostro inconscio.

Anche quando abbiamo superato o “archiviato” una brutta esperienza, però, inevitabilmente rimaniamo segnati. La conseguenza più diretta di questo è che maturiamo delle paure più o meno consapevoli.

Abbiamo paura che certe esperienze possano ripetersi, che potremo soffrire come abbiamo già fatto o addirittura di più, temiamo anche che non saremo in grado di superare un altro attacco da parte della vita.

Quali sono però le paure che abbiamo già superato e che ci hanno resi più forti? È il momento di scoprirlo!

Test delle Paure

Per eseguire questo test dovrai semplicemente osservare l’immagine che ti proponiamo e registrare mentalmente qual è l’elemento che hai notato prima. A quel punto non resta che leggere il profilo corrispondente e scoprire qualcosa di più sulla tua personalità!

1 – I volti di donna

In questa immagine sono presenti due volti identici e perfettamente speculari che non si guardano e che non guardano nemmeno l’osservatore.

Si tratta di due volti di donna senza espressione che sembrano completamente disinteressate e quello che sta accadendo intorno ma anche a tutto quello che c’è nel resto dell’immagine.

Se la tua attenzione è stata catturata prima di tutto da questi due volti significa che la tua più grande paura è l’indifferenza.

Ciò che temi più di ogni altra cosa è di non essere considerata, non essere amata, non essere compresa come vorresti.

Sicuramente si può dire che temi il giudizio delle altre persone e pensi che essere giudicata in maniera positiva renda una persona più felice e più di successo.

Nel corso del tempo probabilmente hai imparato a conoscere questa parte di te. Hai capito che il giudizio degli altri ti può fare tanto bene ma anche tanto male.

Lentamente hai cominciato a costruire un’autostima più forte e hai fatto tua una lezione molto importante: non si può dipendere solo dalla visione degli altri e non si può tentare in tutti i modi di accontentare gli altri perdendo di vista se stessi.

2 – La farfalla

La farfalla è il simbolo della brevità della vita, ma anche della bellezza, della delicatezza e della fragilità.

La farfalla è infatti uno degli animali più belli e più amati del nostro pianeta, ma è anche uno di quelli che vive una vita brevissima. Le specie più longeve rimangono in vita soltanto poche settimane, fino a raggiungere gli otto mesi di vita al massimo. Le più fragili vivono al massimo per poche ore: da qui la credenza popolare che ogni farfalla abbia al massimo un giorno di vita.

Se la tua attenzione è stata attratta dalla farfalla significa che la tua paura più grande è quella di non avere tempo, ma anche che le cose finiscano prima che tu lo voglia.

Probabilmente tendi a vivere una vita sempre di corsa e sempre in affanno perché hai la nettissima percezione che c’è poco tempo, tante cose da fare e non si può sprecare nemmeno un attimo.

Questo a volta ti ha tolto la serenità mentale necessaria a godere appieno di tutte le esperienza che la vita ci riserva. Lentamente però hai imparato a superare questa paura e hai maturato un atteggiamento più razionale e solido.

Oggi ti comporti in maniera molto più cauta e cerchi di tenere sotto controllo la paura che le cose finiscano all’improvviso, come una relazione d’amore o un rapporto lavorativo. Sei stata molto coraggiosa: bravissima.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.