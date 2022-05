Test: scegli le conchiglie e scopri il messaggio che ti porta il mare

Osserva le conchiglie del test di oggi. Quale gruppetto ti piace di più? Scegli quelle che ti attraggono e scopri quale messaggio ti porta il mare.

Le conchiglie hanno un grande significato a livello simbolico. Sono da sempre state considerate degli oggetti preziosi tanto che venivano utilizzate per gli scambi al posto delle monete (cauris). Le conchiglie simboleggiano quindi la ricchezza ma non solo. Simboleggiano anche la femminilità data la somiglianza di alcune conchiglie alla vulva, e la felicità poichè sono di buon auspicio e proteggono contro la cattiveria.

Le conchiglie sono un rifugio che protegge il suo contenuto e segnano il confine tra tra l’apparenza e la realtà e tra il sacro ed il profano. Preservano la purezza e attirano energia positiva poichè il rumore che si sente avvicinandole all’orecchio altro non è che la voce degli dei.

Se vuoi scoprire il messaggio del mare per te devi solo scegliere le conchiglie che preferisci.

Scegli le conchiglie che ti piacciono di più e scopri il messaggio per te

Gruppo di conchiglie 1

Se hai scelto queste conchiglie significa che sei una persona leale e onesta. Non ti piace ciò che è ambiguo, oscuro. Vuoi la trasparenza in ogni ambito della tua vita. Sei una persona forte e determinata, non ti arrendi mai, qualche volta ti stanchi anche tu emotivamente ma dura poco. .

Messaggio: “Se incappi in persone negative mantieni la tua energia positiva e assicurati di reintegrare quell’energia trascorrendo del tempo da solo. Tu hai l’energia positiva dentro”.

Gruppo di conchiglie 2

Questa scelta denota che sei una persona premurosa verso le persone che ami. A volte sei troppo permissiva, presti molta attenzione ai bisogni degli altri, dovresti però valutare meglio il processo del dare e ricevere. Sei una persona perseverante, porti a termine tutto ciò che inizi, progetti, lavori ecc. Ricerchi costantemente l’equilibrio, è necessario per rendere la tua vita armoniosa.

Messaggio: “per essere ancora più efficiente ed avere successo nella vita dovresti provare a pianificare i tuoi programmi ed impegni quotidianamente”.

Gruppo di conchiglie 3

Questa scelta denota il bisogno di apportare alcuni cambiamenti nella tua vita e di cogliere le opportunità che la vita ti offre. Non delegare agli altri, ricorda di occuparti personalmente dei tuoi affari in modo da non permettere a nessuno di avere un controllo su di te. Sei una persona che si volta spesso a guardarsi indietro perchè il passato ha un grande peso per te. Cerca di allontanare i sentimenti di rabbia, tristezza e frustrazione legati al passato concentrandoti sul presente.

Messaggio: ” Ti realizzerai solo quando capirai di non restare in superficie, devi scavare in profondità, è l’unico modo per capire veramente tutto e a prendere le decisioni e direzioni giuste”.