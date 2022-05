Sei uno dei segni più maturi di tutto l’oroscopo? Scoprilo subito!

Ehi, non c’è niente di male ad essere uno dei segni più maturi di tutto lo zodiaco: che ne dici, controlliamo insieme la classifica di oggi?

Diciamoci la verità: non si può essere sempre e solo degli eterni Peter Pan, non credi?

Oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di aiutarci a fare la lista di tutti quei segni zodiacali che non possono veramente fare a meno di farci capire quanto sono cresciuti.

Va bene che fare gli eterni bambini non è salutare ma anche esagerare ed essere troppo maturi… potrebbe diventare un problema, no?

I segni più maturi dello zodiaco: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Ti è mai capitato, soprattutto da bambino, di ricevere dei complimenti per quanto eri maturo?

Bene, allora con ogni probabilità sei nella nostra classifica di oggi!

Abbiamo deciso di scoprire quali sono i segni più maturi dello zodiaco. Sì, parliamo proprio di tutte quelle persone che sembrano non essere state bambine mai o che, passata una certa età, hanno iniziato a comportarsi come se fossero Capi di Stato o banchieri importantissimi.

(Ehi, qualcuno deve pur diventare banchiere importantissimo e Capo di Stato, nella vita: si vede che i segni zodiacali più maturi dell’oroscopo sono ben indirizzati, no?).

Che ne dici: scopriamo subito chi c’è tra le prime cinque posizioni?

Toro: quinto posto

I nati sotto il segno del Toro sono persone che anelano, spasmodicamente quasi, alla maturità.

Il Toro, infatti, è un segno che non solo è matura che vuole esserlo a tutti i costi!

Ecco perché, appena il Toro si trova nella posizione di far vedere a tutti quanto è maturo… beh, lo farà!

I Toro si riempiono la bocca di impegni, di questioni complicate, di scadenze e sofferenze al solo scopo di farvi vedere quanto sono più maturi… di voi!

Ariete: quarto posto

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che, assolutamente, “diventano” mature da un momento in poi.

Quale sia questo momento, precisamente, non sappiamo dirvelo: varia da Ariete ad Ariete ma possiamo assicurarvi che vi prenderà sempre alla sprovvista!

Una sera gli Ariete sono dei veri party animal, che si lamentano con voi perché non volete uscire sette sere a settimana. Il giorno dopo, ecco che gli Ariete sono diventati maturi: si lamentano solo di conti correnti, tassi agevolati e delle ore di lavoro che devono fare. Parlano di piastrelle e di regali per addio al celibato e non vogliono più saperne di scatenarsi!

Vergine: terzo posto

La Vergine è da sempre un segno estremamente maturo. C’è un motivo, infatti, se non fa proprio capolino nella classifica dei segni zodiacali meno maturi di tutto l’oroscopo!

I nati sotto il segno della Vergine sono persone generalmente molto organizzate, sempre precise e amanti dei risultati concreti.

Ecco perché la Vergine è un segno che non si fa assolutamente problemi a “maturare” da subito, guardando dall’alto in basso chiunque sia giocoso, spensierato o non cerchi in continuazione di firmare un mutuo per comprare casa.

Cara Vergine, va bene essere maturi ma non sfoggiatelo troppo di fronte agli altri!

Scorpione: secondo posto

Anche i nati sotto il segno dello Scorpione sono persone estremamente mature, che non perdono tanto tempo in sciocchezze e divertimenti.

Ehi, non fraintendeteci: gli Scorpione sono persone che si sanno divertire ma che pensano sempre (e forse a ragione) a mettere le cose importanti al primo posto.

Il loro modo di fare, la loro serietà e concretezza ed il loro successo in praticamente tutti gli ambiti della vita è dovuto proprio al fatto di quanto siano maturi.

Gli Scorpione sono persone che non si tirano mai indietro di fronte al lavoro, che si prendono le proprie responsabilità e che non smettono mai di evolvere… e di maturare!

Aquario: primo posto nella classifica dei segni più maturi dello zodiaco

Al primo posto della nostra classifica di oggi, abbiamo una sorpresa. Cari Aquario, siete voi i segni zodiacali più maturi di tutto l’oroscopo!

(Una bella rivincita rispetto a quando avete scoperto di essere anche in classifica tra i segni zodiacali più burberi di tutti, non trovate?).

Gli Aquario sono persone che, generalmente, hanno dovuto maturare molto presto. Facendosi carico di tanti problemi e di complicazioni che, magari, a volte neanche riguardano gli Aquario in primis, i nati sotto questo segno sono persone quasi obbligate a maturare. Hanno sempre tutto sotto controllo, un piano B per ogni evenienza e pensano sempre a qualsiasi problematica, risolvendola prima ancora che si possa creare. Più maturi di così!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.