L’abito bianco di Patrizia Pellegrino non deve mai mancare in valigia

By

La showgirl Patrizia Pellegrino si avvicina ad un compleanno importante (il 28 luglio) e dopo aver preso parte al Grande Fratello Vip è più in forma che mai. Direttamente da una nave da crociera MsC, posta sul suo profilo Instagram foto super colorate. Copiamo il suo abito bianco passe-partout.

Con questo caldo già insopportabile (e siamo solo a maggio) la mente va spesso su temi come le vacanze, i costumi, le serate con le amiche e molto altro ma come vestirsi?

Top e gonna coordinati o jeans oppure un tailleur andranno comunque bene ma se si vuol fare una figura elegante e si ha poco tempo allora basterà optare per un abito bianco – magari con scollo a V e lunghezza midi – come ha fatto Patrizia. Vediamo quali scegliere e come portarli.

L’abito bianco per l’estate è un vero must, facile e chic

Chi è abituata a tenersi in ordine ed è assiduamente informata sul mondo fashion avrà bene in mente su quali brand puntare e che budget spendere ma, per tutte le altre, basta semplicemente guardare nel web.

Le Style de Paris ha realizzato un abito medio lungo con spacco frontale e scollo profondo a V irresistibile. La gonna morbida e le maniche cortissime con volant ben si mescolano con il sangallo dei bordi e sulla parte inferiore. Costa 33,90 euro.

Per uno stile più ottocentesco c’è il vestito in popeline di Zara fatto a camicia, con mezze maniche a palloncino e cintura coordinata. tocco di classe i bottoni a perline ed il taglio della gonna morbida a pieghe. In edizione limitata, costa 129 euro.

Tende più all’avorio, l’abito di Liu-Jo (135,20 euro). Con balze, pizzi e merletti sdrammatizza il mood bambola con le maniche lunghe e la gonna corta. Con accessori rock il look sarà divino.

Altra idea è quella di indossare un abito bianco di cotone con dettagli ricamati su gonna e maniche ed increspatura elasticizzata in vita. La proposta di Mango (59,99 euro) è perfetta per il mare, soprattutto se portata con un sandalo flat o una ciabattina bassa colorata.

Cristina Marino ha sempre outfit studiati anche quando sembra casual è difficile trovarla fuori posto e lo stesso fa Patrizia. Noi donne che amiamo la moda siamo così, senza farlo apposta siamo sempre impeccabili!

Silvia Zanchi