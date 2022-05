Matrimonio Beatrice Valli e Marco Fantini: l’ansia della vigilia

Manca pochissimo alle nozze di Beatrice Valli e Marco Fantini, da Uomini e Donne al matrimonio, cresce l’emozione della vigilia.

Preparatevi a sognare perché la storia d’amore più seguita degli ultimi tempi sta proprio per arrivare al suo coronamento più bello. Sembra così lontano il giorno in cui gli sguardi dei due bellissimi si incrociarono nello studio di Uomini e Donne (ma tutti ce lo ricordiamo). Era soltanto il 2014 quando la bellissima Beatrice Valli scendeva le scale accompagnata dalla tipica musichetta.

Dopo la fine di una relazione precedente, lei approdò nel ruolo di corteggiatrice per Marco Fantini. Il tronista, alla fine del suo percorso decise di sceglierla e così iniziò una vita tutta nuova per loro. La coppia è stata sempre più unita ed innamoratissima ed ha già avuto modo di godersi la nascita di ben due figli: Azzurra e Bianca, diventate le sorelline di Alessandro, figlio di Beatrice nato da una precedente storia.

Ad oggi i due sono degli influencer amatissimi e seguitissimi sul web e condividono continuamente gli aggiornamenti sulla loro vita proprio tramite i social. Non è una novità dunque, che il giorno delle nozze sia sempre più vicino e fervono i preparativi mentre cresce l’emozione. La data del matrimonio è domenica 29 maggio, mentre la location scelta è quella di Capri. Ma come sta vivendo l’influencer le ultime ore prima del grande evento?

“D’accordo su tutto, anche su…”, la felicità nelle parole di Beatrice a poche ore dal sì

Manca davvero pochissimo al fatidico sì e diventano sempre più presenti i post su Instagram che svelano i dettagli del matrimonio. In una delle sue più recenti pubblicazioni, Beatrice Valli ha mostrato molto orgogliosa un dettaglio delle nozze in uno scatto insieme al futuro marito. “Chi avrebbe mai detto che ci saremo trovati d’accordo su tutto, anche sulla scelta dei fiori“, scrive l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Scherzando l’influencer ne approfitta a scattare una bella foto prima che Marco Fantini cambi idea sul tipo di fiori utilizzati per la celebrazione. Siamo certi però che Beatrice non sarà arrivata all’ultimo minuto per la preparazione dell’evento, ma che sia invece già tutto prontissimo. Nelle ultime ore un altro bellissimo scatto dei due futuri sposi li mostra uno nelle braccia dell’altro, mentre lei scrive: “-3“.Nei giorni scorsi aveva però, già fatto parlare un’assenza importante all’addio al nubilato. I “Vallini”, dunque, come si fanno chiamare dall’unione dei loro cognomi, sono davvero arrivati al momento che tutti aspettavano, ma nel frattempo non manca qualche svago.

Naturalmente, da super vip quali sono, non potevano farsi mancare l’evento più glamour del momento, il Festival del cinema di Cannes. In questi giorni entrambi si sono mostrati più eleganti che mai sulle balconate del luxury hotel del posto, pronti a godersi anche loro le passerelle e i flash. Beatrice ha indossato un favoloso abito attillato di lustrini argento che metteva in evidenza il decolleté con un particolare gioco di incroci. Insomma, non vediamo l’ora di vederla in abito da sposa!