Amatissima ex tronista di Uomini e Donne cambia vita: eccola oggi

Una delle troniste più amate di Uomini e Donne ha deciso di cambiare vita e dedicarsi ad altro dopo il reality: ecco cosa fa oggi e com’è cambiata la sua vita

Vi ricordate di Giorgia Lucini? Era arrivata nel programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne all’età di 19 anni per corteggiare Andrea Angelini.

Giorgia Lucini nata a Nettuno nel 1992, 30 anni. Ha una laurea in Giurisprudenza. Fin da giovanissima ha partecipato a numerosi concorsi di bellezza, mostrando un certo interesse per il mondo dello spettacolo e della moda. Grazie ai molti concorsi di bellezza si è anche aggiudicata il titolo di Miss Valleverde Ragazza in Gambissime.

Apparsa per la prima volt in tv è nel programma Cambio moglie, in onda nel 2004 su Fox Life e l’anno successivo su SKY Vivo e LA7.

Inoltre, come anticipavamo nella prefazione, Giorgia ha iniziato fin dalla giovane età a farsi strada in televisione. A 19 anni l’abbiamo vista come corteggiatrice di Andrea Angelini ad Uomini e Donne e successivamente ha preso parte al programma condotto da Maria De Filippi in qualità di tronista.

Insomma, Giorgia ha imparato a farsi conoscere e farsi strada nel mondo dello spettacolo. Negli anni si è costruita la sua carriera, dal marchio di moda “Capricciosa” all’attività come influencer dai 620 mila follower su Instagram. Ma cosa fa oggi e com’è diventata?

Giorgia Lucini, da tronista a Uomini e Donne al lieto evento

Giorgia Lucini dopo aver acquisito popolarità come corteggiatrice di Andrea Angelini e successivamente come tronista a Uomini e Donne, ha negli anni preso parte ad alcune produzioni televisive come ad esempio Temptation Island.

Oggi Giorgia è mamma di due splendidi bambini e presto diventerà moglie di Federico Loschi. O perlomeno queste le voci che da qualche giorno girano sul web.

Come riportato da molti magazine, sembrerebbe che i due sarebbe prossimi al lieto evento. Questo perché nel corso dei giorni precedenti l’influncer ha ricevuto uno dei sacramenti: la cresima.

Giorgia ha condiviso, come di consueto, le foto del lieto evento, dalla festa ai momenti più importanti condivisi con amici e parenti. Spesso, quando un adulto fa la cresima in età adulta si può pensare che sia dovuto ad un’imminente matrimonio in vista perché per sposarsi in chiesa occorre necessariamente avere tutti i sacramenti previsti dalla religione cattolica: battesimo, comunione e cresima.

Inoltre, i rumour sembrerebbero essere confermati anche da un messaggio ironico, con cui Federico Loschi, compagno di Giorgia ha voluto commentare l’evento: “Una giornata importante per la bimba Gio… La Cresima a 30 anni”.