Beautiful anticipazioni: colpo di scena in arrivo? Il destino di Finn cambia

Anticipazioni Beautiful. Nelle trame americane nuove notizie scioccanti. Soprattutto perché scopriremo il destino di Finn, ecco cosa succederà!

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni dall’USA: Finn è vivo?

Le prossime puntate in onda in America di Beautiful, soap opera creata da William J. Bell e Lee Philips Bell ci riserverà grosse sorprese. Soprattutto perché torneremo a parlare della situazione sconvolgente che ha visto la morte di John Finnegan e il ricovero ospedaliero di Steffy Forrester!

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda in America, oltre a concentrarci sulle vicende passionali e amorose di Eric Forrester, e a parlare del destino di Sheila, parleremo più nel dettaglio della vicenda che ha riguardato in prima persona John Finnegan, figlio biologico di Sheila ucciso da un colpo di pistola emesso da quest’ultima per colpire Steffy Forrester.

Secondo alcuni spoiler molto grossi nelle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda in America, sembra proprio che il giovane Finn sia vivo! Dunque, il bel dottore non è morto a causa dei proiettili che si è preso per difendere la moglie.

Oggettivamente, fin dall’annuncio della sua presunta morte girava nell’aria e nel web la notizia che il giovane potesse essere sopravvissuto alla sparatoria, soprattutto perché gli autori e sceneggiatori hanno liquidato molto velocemente la narrazione intorno alla morte del personaggio (il corpo è stato portato via velocemente, l’assenza di un funerale o di scene che richiamassero l’autopsia).

Comunque sia, nei prossimi episodi in onda in America Steffy informerà Li Finnegan di essere riuscita ad incastrare Sheila. La madre adottiva di Finn, se ricordate, sembrava sospetta quando disse a Sheila, in una delle tante discussioni: “Mi sto occupando di mio figlio“, starà forse organizzando la ripresa del figlio?