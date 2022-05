Il rossetto non si applica solo sulle labbra: scopri come puoi utilizzarlo

Sai che il rossetto può essere applicato anche in altri modi e soprattutto su altre parti del viso? Scopriamo insieme i dettagli.

Come ben sappiamo, il rossetto è ormai diventato un must have quando si parla di make up. Ma magari non sai che si tratta di un prodotto estremamente versatile.

Proprio così. Il rossetto non viene applicato solamente sulle labbra, ma possiamo utilizzarlo per rifinire e ricreare il nostro make up.

Come applicare il rossetto in modo creativo e originale

Se sei una persona che non riesce a finire i rossetti, per quanto ti sforzi, non preoccuparti. Abbiamo la soluzione che fa al caso tuo.

Non c’è alcun bisogno di buttare via il prodotto, anzi è possibile utilizzarlo in altri modi, in maniera da massimizzare il proprio rossetto.

Camuffare le occhiaie

È possibile applicare il correttore sulle occhiaie, ma attenzione a non mettere troppo prodotto. Per evitare questo problema, tampona il rossetto rosso sulle occhiaie e applica il tuo correttore preferito per gli occhi. Vedrai che in un batter d’occhio avrai un aspetto più fresco.

Creare look monocromatici

I look monocromatici sono tornati alla ribalta nell’ultimo periodo e sono qui per restare. Inoltre, sono molto facili da creare: non dovrai pensare troppo perché ti basterà un solo colore per creare l’intero make-up. Ma non è tutto, ti semplificheremo ancora di più la vita. Prendi il tuo rossetto preferito e usalo come ombretto, fard e come colore per le labbra. In questo modo, avrai già un look finito.

Utilizzare il rossetto come sostituto del fard in crema

Il rossetto non si limita solo alle labbra, ma può anche essere usato come fard in crema. Basta passarne un po’ sulle guance e sfumarlo con le dita. Non ti pentirai assolutamente del risultato!

Creare nuovi colori per le labbra

Se non riesci a resistere all’impulso di acquistare nuovi rossetti, ti suggeriamo di mescolare due delle tue tonalità che più amate per creare un colore completamente diverso. Potresti ritrovarti con una nuova tonalità di tendenza!

Applicare il rossetto come eyeliner colorato

Se sei stanca dei soliti eyeliner neri e marroni, prova con quelli colorati. Non è necessario comprarne di nuovi, però. Il tuo rossetto liquido andrà benissimo. Basta metterne un po’ sul dorso della mano e applicarlo sulle palpebre con un mini pennello angolato.

Dare al viso un po’ di definizione

Se non puoi permetterti di comprare una palette separata solo per il contouring, puoi usare il tuo rossetto marrone opaco! Risucchia le guance e traccia delle linee sugli avvallamenti. A questo punto non ti resta che sfumare il colore con una spugna umida.