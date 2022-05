Test delle Persone Negative | Quali persone devi assolutamente evitare?

Le persone negative rendono peggiore la nostra vita e con questo test cercheremo di capire quali, in particolare, ti danneggiano di più.

Ogni persona ha un carattere differente, viene danneggiata e soffre per cose differenti. Per questo motivo ciò che a livello emotivo può fare molto male a qualcuno, per altri non è un gran problema.

Ovviamente però, dato che le relazioni che instauriamo ogni giorno sono molte e spesso molto complesse, non è sempre possibile analizzarle.

Per questo motivo è difficile dire con sicurezza quali sono le persone più negative per noi. Possiamo essere feriti da questo o da quel comportamento ma è difficile ricordare tutte le occasioni in cui abbiamo dovuto sopportare le conseguenze negative del comportamento di qualcuno nei nostri confronti.

Per aiutarti in questa analisi abbiamo messo a punto un test apposito: scoprirai molto sulle persone dalle quali dovresti tenerti alla larga ma anche moltissimo su di te e sul tuo vero carattere.

Test delle Persone Negative

Per eseguire questo test dovrai scegliere il simbolo che ti procura emozioni più negative. Non chiederti per quale motivo quella determinata immagine scatena una reazione avversa su di te: scegli in maniera istintiva e leggi il profilo corrispondente.

1 – Mela Avvelenata

La mela avvelenata nella storia di Biancaneve è l’arma che la Strega Cattiva decide di utilizzare per ingannare Biancaneve e portarla alla morte.

Può essere considerato uno dei simboli più riconoscibili ma anche più efficaci delle cattive azioni realizzate con intelligenza e con grande astuzia.

Si tratta delle azioni che fanno danno maggiore, perché in pratica non ci si rende conto di essere bersaglio di questa cattiveria fino a che non ne subiamo le conseguenze.

Se hai scelto questo simbolo significa che le persone da cui devi tenerti più lontana sono quelle che potrebbero ingannarti, che si comportano in maniera da raggirare il prossimo e che sono molto ipocrite, tanto ipocrite da non avere scrupoli a colpirti alle spalle dopo aver dichiarato che sei la loro migliore amica.

2 – Diamante Incoronato

Il diamante è la più preziosa delle gemme e la corona indica la più potente tra le persone, cioè il Re o la Regina. Un diamante coronato, quindi, è la rappresentazione di tutto ciò che è superiore a chi gli sta intorno.

Ci sono persone che hanno il diritto e il dovere di considerarsi superiori, perché magari ricoprono ruoli di responsabilità all’interno di un gruppo o perché sono il capo di un progetto o di una comunità.

Purtroppo però al mondo sono moltissime le persone che si sentono superiori ad altri senza motivo e che quindi si comportano in maniera egoista, altezzosa e molto superba.

Le persone più negative per te sono proprio queste, cioè quelle che hanno bisogno di sminuire le persone che hanno intorno per sentirsi più forti, più grandi, più potenti. Meriti di essere trattata molto meglio di così, e meriti di essere apprezzata e incoraggiata per le tue qualità e per il tuo impegno.

3 – Fantasma Spaventoso

Il fantasma è una delle creature più spaventose della nostra cultura popolare. Oltre a spaventarci a morte per il suo aspetto orribile, rappresenta tutto ciò che torna dal passato e che ci tormenta ancora.

A livello simbolico un fantasma può rappresentare i sensi di colpa, i rimpianti, gli errori che avremmo preferito non fare e molte altre cose. Il fantasma però è anche una creatura incorporea, incontrollabile e inafferrabile.

Significa in pratica che un fantasma può sparire senza motivo e ricomparire senza alcun preavviso, lasciandoci completamente senza controllo sulle nostre reazioni e sulla nostra vita.

Se hai scelto questo simbolo significa che dovresti tenerti molto lontana dalle persone incostanti, da coloro che dicono di voler fare una cosa e poi fanno esattamente il contrario, ma anche da coloro che godono a manipolare e spaventare le persone. I manipolatori che si comportano in questa maniera sono molto più comuni di quanto si potrebbe immaginare!

4 – Maschera

La maschera è un oggetto che serve a coprire il volto, quindi a nascondere completamente la propria identità. Chi indossa la maschera vuole proteggersi attraverso l’anonimato, vuole anche farla franca e non subire le conseguenze delle proprie azioni oppure agire indisturbato e sperimentare una libertà assoluta.

Se hai scelto la maschera significa che le persone più negative per te sono le persone ipocrite, che cioè affermano una cosa a parole e poi si comportano in maniera completamente diversa quando non addirittura opposta.

Dal momento che sei una persona estremamente diretta e onesta fai davvero molta fatica a rapportarti con queste persone, che ti tolgono completamente ogni energia. Essere manipolata o ingannata da chi mente spudoratamente sui propri pensieri o sulle proprie intenzioni è una delle cose che tolleri di meno.

Bisogna anche dire che, dal momento che tu non ti comporti in questo modo, fai anche molta fatica a riconoscere questo tipo di persone: dovresti moltiplicare i tuoi sforzi e prestare la massima attenzione al comportamento delle persone che ti circondano.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.