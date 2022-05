Test: come vi sedete sul divano? Scopri i peggiori difetti della tua relazione

Il modo in cui tu ed il tuo partner dividete il divano rivela i peggiori difetti della vostra relazione. Pronto a scoprirli?

Il modo in cui ci sediamo sul divano e ci rilassiamo è un gesto inconscio che c aiuta a capire molti aspetti della nostra relazione. A quale delle coppie sedute assomigliate tu ed il partner? La tua risposta farà luce sui vostri difetti.

La logica di questo test di personalità è quella di analizzare un comportamento o una scelta. Molte delle nostre azioni abitudinarie sono istintive e non ragionate, questo istinto rivela cosa si nasconde nel nostro io. Oggi vedremo cosa rivela di voi il modo in cui vi sedete sul divano.

Test: dimmi come vi sedete sul divano e ti dirò quali sono i vostri difetti

I test di personalità sono molto diffusi e spesso sono anche molto attendibili. On line trovi moltissimi tipi di test ma ricorda che hanno lo scopo di intrattenere. I test per avere valenza clinica necessitano di essere sottoposti da esperti mediante sedute individuali. Prendi comunque spunto da questo test per una auto analisi che ti aiuterà molto a relazionarti meglio in coppia.

Soluzione del test

Ecco cosa rivela la tua scelta:

1. La coppia si abbraccia sul divano

Nella immagine numero 1 la coppia sceglie di stare vicina e si abbraccia. Questo tipo di condivisione indica che in questa coppia regna l’armonia. Solitamente è così che si siedono le coppie all’inizio della loro relazione. Se nonostante il tempo trascorso insieme amate ancora guardare un film stando così teneramente vicini significa che sapete come coltivare il vostro amore e prendervi cura l’uno dell’altro. La vostra relazione vanta l’assenza di difetti importanti.

2. I 2 partner occupano ognuno un lato del divano

Questa coppia sceglie di rilassarsi senza contatto. Ognuno occupa un lato del divano e si occupa degli affari propri. Questa seduta è tipica di una coppia che sta insieme da molti anni e si conosce molto bene. Hanno imparato a rispettare i reciproci spazi e tempo, questo garantisce l’assenza di problemi ma fa emergere un sottile difetto: mancano i momenti di qualità nella coppia e questo distacco lede alla vostra intimità fisica. Meno vi toccate meno avrete voglia di finire sotto le lenzuola.

3. La coppia è vicina e si tiene per mano

Questa coppia si avvinghia e per scelta di entrambi. Stanno scomodi e assumono posizioni innaturali eppure non possono fare a meno di stare avvinghiati. Spesso intrecciano le gambe, si tengono per mano. Questo loro modo di condividere il divano indica che la coppia è serena, i partner si fidano l’uno dell’altro e stanno bene ed in armonia. Si tratta di una coppia serafica e molto passionale. Il difetto? Siete troppo dipendenti l’uno dall’altro, dovreste avere degli spazi propri e separavi di tanto in tanto.

4. Uno dei partner mette le gambe sull’altro

Questa posizione traduce la necessità di dominio e controllo di uno dei partner. Se la coppia si siede in questo modo significa che il rapporto non è equilibrato e paritario. Il difetto di questa coppia è che non ascoltate i bisogni dell’altro. In alcune casi le gambe non tentano di dominare il partner ma di proteggerlo, è quindi una forma di tutela ed attenzione.