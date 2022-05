Dimenticano e perdonano, ecco i segni che danno una seconda possibilità

Gli astri ci rivelano chi sono i 4 segni dello zodiaco che quando perdonano lo fanno senza rimorsi.

Perdonare un torto subito non è semplice. Le ferite fanno male, si rischia di perdere fiducia nel rapporto e di mettere in discussione tutto quanto. Alcuni segni hanno un grado di tolleranza incredibile. Riescono a scindere le cose e a perdonare ricominciando da capo, senza voltarsi mai indietro.

Se ti dicessi che dopo aver subito un torto dovresti perdonare, assumerti parte delle colpe e vivere questa esperienza come un bene perchè ti ha aiutato a crescere come persona, cosa penseresti? Se questo discorso ti sembra surreale sicuramente non fai parte della classifica dei segni zodiacali di oggi.

Ecco i segni che perdonano senza tornare sui loro passi

E’ molto più facile non perdonare e andare avanti da soli piuttosto che perdonare e continuare a vivere al fianco della persona che ci ha causato tanto dolore. Guardare quella persona ogni giorno senza provare risentimento, senza provare rabbia e senza ricordare il male che ci ha fatto è possibile? Per alcune persone non lo è affatto, certi affronti si pagano per sempre, altre persone sono più indulgenti, tolleranti e capiscono le motivazioni che hanno spinto l’altro a farci male. Per questo di fronte ad un pentimento poi perdonano e sono pronti a voltare definitivamente pagina.

Questi 4 segni zodiacali ti daranno sempre una possibilità anche se quello che hai fatto loro è qualcosa di davvero imperdonabile, sanno che tutti possiamo commettere degli errori e che la vita è troppo breve quindi valutano il perdono:

Ariete

Al nativo dell’Ariete bastano scuse sincere e un’espressione di rimorso per perdonare il male subito. In realtà è un segno che prova molto rancore ma è capace di farlo svanire molto velocemente. Quando perdona torna ad essere quello di un tempo, è come se avesse il potere di resettare il passato. Persino la fiducia in quella persona non ne risentirà. In questa difficile prova l’Ariete vince su tutti.

Cancro

Il cancro è un segno sensibile ed empatico ed incapace di provare rancore. Lui è in grado di dimenticare e ricominciare. Il Cancro tende a giustificare i cattivi comportamenti, analizza le ragioni di quel comportamento e si metterà in discussione. Nel caso il partner gli dovesse dimostrare che quel perdono non era meritato, allora il Cancro se la prenderà con se stesso per non aver capito che il suo pentimento non era del tutto sincero.

Bilancia

La Bilancia ha bisogno di ricercare il suo equilibrio e detesta i conflitti. Pensare di passare una vita a discutere per le stesse cose non gli va, inoltre è convinto che gli errori non rendano il partner una persona cattiva. Naturalmente, per ottenere il suo perdono bisogna darsi molto da fare, ma col tempo e la pazienza arriva ed è un perdono non forzato ma voluto.

Sagittario

Il Sagittario è un segno buono, dolce e comprensivo. Sempre ottimista e solare, vede il lato positivo in tutto. Dopo essere stato tradito potrebbe perfino scusarsi lui stesso delle mancanze avute nei suoi confronti. Il Sagittario desidera solo essere felice, stare bene psicologicamente. Questo lo rende il segno perfetto per trovare compromessi, per affrontare problemi e periodi particolarmente difficili.