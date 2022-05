Cosa c’è dentro il tuo uovo? Scegline uno per scoprire cosa ti meriti ora

By

Sei pronto per il test dell’uovo? Ci affideremo alla tua intuizione per scoprire che cosa ti meriti in questo momento: aprine uno!

Lo sappiamo che Pasqua è passata da un pezzo, non preoccuparti!

Il test della personalità che abbiamo preparato oggi per te vuole solo sapere che cosa “ti meriti” davvero e lo fa sfruttando al massimo la tua intuizione.

Oggi siamo pronti a scoprire che cosa si nasconde nel tuo presente e futuro, quale “regalo” ti arriverà o ti serve dalle forze che ti circondano e ti guidano. Non sei curiosa?

Test dell’uovo: scegline uno e scopri che cosa ti meriti in questo momento

Ti è mai capitato di chiederti che cosa ti servisse o che cosa ti meritassi in un dato momento della tua vita?

Di sicuro ti sarà capitato di impegnarti molto, magari sotto un particolare punto di vista, e non riscuotere risultati o riconoscimenti.

Altre volte, invece, pur non facendo “niente” hai raggiunto traguardi concreti, di cui magari non avevi proprio idea e a discapito di tutti gli altri. Ma com’è possibile?

La vita è fatta così: un giorno fai le scelte giuste e quello dopo… tutte quelle sbagliate!

Oggi abbiamo pensato di proporti una scelta semplice grazie al test dell’uovo!

(Se le uova non ti piacciono, però, puoi sempre provare il nostro test del pozzo: qui dovrai faticare, però, perché bisogna tirare su l’acqua!)

Fatti guidare dalla tua intuizione e scopri che cosa c’è dentro l’uovo che hai deciso di prendere.

Sei pronto a scoprire che cosa ti “meriti”?

uovo di pietra blu : quello che ci svela il test dell’uovo è che tu hai bisogno di… una buona amica! (Per questo motivo ti chiediamo di provare anche questo test qui: quello che vedi nell’immagine ci dirà veramente se la meriti !).

In questo momento sei fredda e compassata, impenetrabile come l’uovo che hai scelto. Dentro, però, si cela un bisogno disperato di un amico sincero. Forse, ultimamente, hai percepito una distanza e quasi un tradimento da parte degli altri. Sei una persona sensibile che ha imparato a tirare su muri spessi e potenti, che la separino dalle altre persone! In questo momento avresti bisogno di una persona che ti tenda la mano: non un partner e neanche un familiare. Un amico: qualcuno che non ti giudichi e che ti faccia sentire, di nuovo, libera!

Se questo è il caso, con ogni probabilità possiamo dirti che nel tuo uovo c’è una grande fornitura di… amore!

Non solo amore romantico ma quello degli amici e della famiglia: quello che ti meriti in questo momento è di poter stare con le persone a cui tieni di più, uscire e prendere una vera e propria boccata d’aria. La tua intuizione ci dice che questo è quello che ti meriti e che, con ogni probabilità, ti arriverà prima di tutto!

Semplicemente che quello di cui hai bisogno tu, oggi, è un minimo di pace e di calma, di distanza dalle altre persone.

Sei veramente in debito di tranquillità e di solitudine: la tua intuizione ci dice che a breve, fortunatamente per te, arriverà un momento di calma!

Sei una persona buona, che tende a lasciare che gli altri possano “approfittarsi” di lei. Non puoi fare a meno di tendere una mano quando qualcuno ti chiede aiuto ma questo si trasforma, spesso, in un problema direttamente per te!

Quello che c’è dentro il tuo uovo, quindi, è un poco di saggezza: quella che il tuo subconscio desidera e che tu trovi tanto sopravvalutata!

Il test dell’uovo ci dice che devi, semplicemente, imparare a morderti la lingua o a esprimere i tuoi sentimenti in maniera meno veemente.

Sai benissimo che il problema non è solo degli altri ma anche tuo: ti mortifichi particolarmente quando ti lasci andare ai tuoi istinti più bassi e questo ti dispiace. Per fortuna che un poco di saggezza è sulla tua strada!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.