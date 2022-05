Test dell’Espressività ! Quanto mostri i tuoi sentimenti alle altre persone?

Con questo test cercheremo di capire quanto risulti trasparente alle altre persone: i tuoi sentimenti sono chiari e palesi o sei enigmatica?

Quando una persona interagisce con altri normalmente trova un equilibrio precario tra ciò che pensa e ciò che può mostrare per essere accettata dalla società e inserirsi in maniera intelligente nei gruppi sociali a cui appartiene.

Ovviamente non sempre questo riesce a perfezione e in determinati casi si finisce per non essere accettate. Il risultato? Cerchiamo di mascherare quello che pensiamo, facciamo in modo di adeguarci a quello che pensa la maggioranza delle persone che frequentiamo.

Questo ovviamente va a scapito della nostra autenticità e ci può creare qualche problema perché finiamo per sentirci ipocrite!

Ecco allora che può essere interessante capire se abbiamo imparato a mostrare o a nascondere ciò che sentiamo e che livello di “trasparenza” hanno le nostre espressioni.

Test dell’Espressività

Per eseguire questo test ti invitiamo a scegliere il top che ti attira di più e che indosseresti più volentieri. Non chiederti se ti starebbe bene o male: lascia che sia l’istinto a scegliere per te!

1 – Top Maculato

Questo top dalla scollatura a cuore ha una stampa super appariscente, che di certo non passa inosservata e conquista gli sguardi.

Si tratta di un capo che non sta bene con tutto e che, anzi, deve essere indossato con un po’ di attenzione e abbinato a capi neutri per non risultare “too much”.

Questa descrizione corrisponde benissimo anche al tuo carattere! Sei una persona molto diretta e trasparente, che dice quello che pensa e che lo manifesta senza paura e senza alcun tipo di filtro. Non ti interessa necessariamente essere accettata dalle persone che non ti piacciono. Ciò che ricerchi è l’attenzione e l’apprezzamento da parte di tutti coloro che godono della tua stima. In tutti gli altri casi sono gli altri che dovrebbero adeguarsi a te!

2 – Top finto nude

Questo top super sexy gioca con le texture e con i colori per creare un sensualissimo effetto nude che aggiunge un pizzico di glamour e di malizia anche a un outfit super elegante.

Si tratta di un capo piuttosto particolare, che non tutte avrebbero il coraggio di indossare con disinvoltura. Se hai scelto proprio questo capo significa che sei maestra del “vedo non vedo” e non soltanto in ambito di moda!

Hai trovato la magica via di mezzo tra l’essere sempre sincera e la mediazione con la società. Riesci a trovare sempre una equilibrio pressoché perfetto, quindi ti inserisci senza troppa fatica all’interno di gruppi sociali differenti e fai amicizia molto in fretta.

3 – Top elegante

Questo top è sicuramente il più elegante e raffinato tra i quattro che abbiamo proposto. Nonostante abbia colori decisi e una fantasia piuttosto appariscente riesce ad essere molto sobrio e facile da indossare sia in occasioni glamour sia in occasioni più formali.

Questo modello non lascia alcuno spazio alla sensualità gridata. Al contrario, scopre esclusivamente le spalle e copre del tutto il seno e il collo. Questo top è la tua rappresentazione perfetta!

Sei una persona estremamente seria, rigorosa ed elegante. Non ti piacciono gli eccessi, in nessun campo. Non ti piacciono le persone che attirano troppo l’attenzione e nemmeno quelle che tentano di andare d’accordo con tutte.

Fai trasparire il meno possibile dei tuoi sentimenti e delle tue intenzioni, e le motivazioni di questo sono essenzialmente due. La prima è che sei una persona estremamente riservata, la seconda è che pensi che più ti mostri in maniera diretta e sincera più potresti essere attaccata da coloro che vedono i tuoi punti deboli.

4 – Top bianco con applicazioni

Il bianco è da sempre il colore della purezza, della giovinezza e dell’innocenza. Se hai scelto questo top candido con applicazioni floreali sulle bretelle, significa che sei una persona estremamente pura, che appare esattamente com’è.

Probabilmente hai mantenuto questo atteggiamento portandolo con te dall’infanzia. L’innocenza e la totale mancanza di filtri, infatti, sono tipici di coloro che sono rimasti coerenti con le persone che erano un tempo.

Non sei molto brava a mentire e, in realtà, non ti interessa nemmeno diventarlo. Certo, sei consapevole che essere sempre totalmente sinceri è un rischio perché non ci si può difendere dal dolore e dagli attacchi, ma hai coraggio da vendere: la cosa non ti spaventa!

Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.