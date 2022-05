Ci dispiace dirvelo ma è così: siete i segni più banali dell’oroscopo!

Ehi, non c’è niente di male ad essere tra i segni più banali dello zodiaco: almeno crediamo! Ti va di scoprire la classifica?

Capita a tutti, almeno una volta ogni tanto, di avere delle idee… decisamente banali.

Magari è semplicemente una giornata storta, nella quale ti viene in mente di fare qualcosa… che hanno fatto o che stanno già facendo tutti quanti!

Se ad essere banali siamo quasi tutti quando decidiamo qual è l’orario migliore per tornare a casa dopo il weekend al mare (“partiamo alle sei, per strada non ci sarà nessuno!” diciamo tutti prima di ritrovarci imbottigliati in autostrada insieme a tanti geni come noi), forse è meglio dare una controllata anche a questa classifica dell’oroscopo.

Va bene essere banali una volta a settimana ma tutti i giorni forse è meglio di no!

I segni più banali dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Ci sono persone che non possono veramente farci niente: sono semplicemente banali!

La nostra classifica dei segni più banali dello zodiaco è qui per aiutarci a fugare ogni dubbio: per caso ci sei anche tu nella classifica di oggi?

Meglio sapere subito se, agli occhi di stelle e pianeti, sei banale come tutti gli altri. Anzi; meglio sapere subito se le persone che frequenti sono nella classifica di oggi dell’oroscopo!

Ecco perché ti annoi sempre: i tuoi amici sono per caso tra i più banali dello zodiaco?

Vergine: quinto posto

Che i nati sotto il segno della Vergine siano nella classifica di oggi è, purtroppo, decisamente scontato.

C’è qualcosa di più banale della perfezione estrema?

La Vergine è una persona dalla quale potrete sempre aspettarvi qualcosa di banale. Non perché sia una persona estremamente noiosa (come questi segni dello zodiaco, che trovate in questa classifica) ma perché è prevedibilissima!

Bilancia: quarto posto

Una Bilancia è in grado di fare sempre la stessa cosa, per anni ed anni, senza annoiarsi mai.

Peccato non si possa dire lo stesso delle persone che la frequentano!

I nati sotto il segno della Bilancia sono nella classifica dei segni più banali dello zodiaco perché sono persone generalmente poco inclini a rischiare tutto.

Si adeguano agli altri o al gusto comune e, quindi, finiscono per essere veramente… basic. Care Bilancia, non prendetevela con noi: se lo dice l’oroscopo noi non possiamo ribellarci!

Ariete: terzo posto

C’è un motivo se gli Ariete sono nella classifica dei segni zodiacali più banali dell’oroscopo: sono persone decisamente inclini a… rendere tutto banale!

Cari Ariete, non vi offendete (se possibile, anche se sappiamo benissimo che siete anche nella classifica dei segni zodiacali più guastafeste dell’oroscopo). Siete persone che non riescono a fare a meno di preoccuparsi (e quindi di parlare) di cose estremamente triviali. Siete sempre pronti a discutere delle vite degli altri, dell’ultimo pettegolezzo o di qualsiasi altra cosa giri intorno alle altre persone. Cari Ariete, possibili che non abbiate altri argomenti di conversazione?

Sagittario: secondo posto

Il Sagittario è un segno particolarmente banale: ehi, ci dispiace dirvelo, cari Sagittario, ma è così!

I Sagittario sono persone che non sembrano avere grandi gusti personali o grandi cose di cui parlare: si accontentano, semplicemente, di esistere!

Ecco perché voi Sagittario siete anche tra le persone più banali di tutto l’oroscopo: siete semplice troppo annoiati da voi stessi e dagli altri per diventare interessanti (o sforzarvi di sembrarlo)!

Chissà se questa classifica dell’oroscopo riuscirà a smuovere voi Sagittario dalla vostra torre di… noia!

Toro: primo posto nella classifica dei segni più banali dello zodiaco

Eh sì, cari Toro, ci siete proprio voi in cima a questa classifica.

Diciamoci la verità: potevate sospettarlo visto che non fate altro che cercare di copiare gli altri, credendo che sia lo standard desiderare quello che vogliono tutti!

I Toro non sono banali perché sono sciocchi o perché non hanno interessi. I Toro sono banali perché credono sinceramente che sia loro dovere… comportarsi come se la vita fosse veramente un feed di un social network!

Nel loro tentativo di essere persone interessanti il più possibile, i nati sotto il segno del Toro finiscono per essere veramente banali. Ci dispiace per voi!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.