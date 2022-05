Lui è distaccato e non prende l’iniziativa a letto? Fai questo e vedrai

Il tuo partner appare più distaccato e freddo del solito e la cosa ti preoccupa? Prendi in mano la situazione e comportati così.

Approfondiamo la questione. Un comportamento diverso dal solito del partner desta preoccupazione e questo è legittimo ma non sempre è un segno di problemi a livello di coppia, a volte potrebbe essere la manifestazione di problemi a livello personale. Ad ogni modo poniamo il caso che le tue preoccupazioni siano fondate e che il tuo partner abbia un problema con te, ecco come superare questo delicato momento.

Se il partner è distaccato, nervoso, non sembra avere voglia di parlare o fare qualcosa insieme e risponde male anche senza motivo probabilmente la questione andrebbe approfondita. Se a ciò si aggiunge il fatto che non è propositivo neanche dal punto di vista sessuale allora è il momento di stabilire un piano d’attacco per risolvere la situazione.

Cosa significa se il partner è staccato e disinteressato al sesso?

Quando il partner mostra freddezza e distacco bisognerebbe capirne il motivo. Capire il motivo non significa fare supposizioni, che spesso risultano errate, significa comunicare e farlo in modo consapevole senza discutere, cercando obiettivamente di trovare una soluzione.

Nel caso in cui il partner ti dica di avere un periodo no, di essere particolarmente stressato e ti assicuri di non essere tu la causa del suo stato attuale, allora non hai molta scelta, la cosa migliore che potresti fare è credergli ma non restare con le mani in mano, agisci lostesso.

Sicuramente una parte di te continuerà ad avere dei dubbi e dei sospetti. Non preoccuparti non sei paranoica, fa parte della natura umana. La nostra mente è progettata per la sopravvivenza. Se si sofferma sulle cose che non vanno è proprio perchè entra in modalità difesa, dato che la difesa è la nostra principale arma di sopravvivenza.

Detto ciò i motivi per i quali il partner è distaccato e ha meno voglia di fare l’amore possono essere davvero molteplici, per esempio:

ci sono state tensioni nella coppia e il partner è turbato

il partner sta attraversando un periodo di problemi di salute ed è preoccupato

il partner sta assumendo dei nuovi farmaci e si sente destabilizzato

il partner è stressato e stanco

Qualunque sia la ragione la cosa migliore che tu possa fare in questo momento è respirare e essere accogliente, allegra e comprensiva.

A cosa serve attaccarlo, provocarlo, esigere risposte in questo momento? Poniamo il caso che abbia davvero dei dubbi sulla vostra relazione, vuoi davvero dargli la conferma che non siete fatti l’uno per l’altro o vorresti dargli la prova che siete una coppia speciale?

Quello che voglio dire è che l’incertezza spesso è legata alla paura e la paura è la dimostrazione che c’è un bisogno di rassicurazione. Mostrandosi aggressivo e distaccato il tuo partner ti sta inviando un segnale, ha bisogno che tu lo rassicuri. Dopo che lo avrai rassicurato se ti ama tornerà come un tempo.

La chiave per superare questo difficile momento è riconoscere la fragilità e gestirla tollerando il tollerabile. Comprensione, pazienza e sorrisi sono gli ingredienti della pillola che salverà la vostra relazione.

Non è facile, questo comportamento del partner destabilizza e fa sentire insicuri. Bisogna essere astuti e usare il sistema infallibile dei pro e contro. Dovresti valorizzare i suoi pro, tutte le cose buone e positive che ha fatto nel tempo e accantonare i contro.

Se il partner si sente valorizzato anzichè criticato, il suo atteggiamento sarà più positivo. Questo è l’unico modo che hai per influenzare positivamente la vostra relazione.