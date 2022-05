Carmen Di Pietro, la reazione all’addio del figlio all’Isola dei Famosi

Per Carmen di Pietro, l’addio all’Isola dei Famosi da parte del figlio Alessandro è stato un duro colpo. Ecco la reazione di Carmen di Pietro all’allontanamento del figlio dall’Isola dei Famosi.

Carmen di Pietro è una delle protagoniste assolute di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Il suo notevole (e spesso criticato) attaccamento al figlio Alessandro è stato più volte al centro di infuocate discussioni, che l’hanno portata a scontrarsi ripetutamente anche con lo stesso Alessandro, insofferente alle attenzioni esagerate della madre. Il recente allontanamento di Alessandro dall’Isola dei Famosi, a causa degli studi universitari da completare, ha chiaramente sconvolto la Di Pietro. Ecco come ha reagito la nota showgirl.

La reazione di Carmen Di Pietro all’addio del figlio all’Isola dei Famosi

Come era facile da prevedere, Carmen di Pietro non è riuscita a trattenere le lacrime in seguito all’allontanamento del figlio dall’Isola dei Famosi.

I due facevano coppia dall’inizio della trasmissione ed erano particolarmente amati dal pubblico (che però è stato sempre molto critico sull’atteggiamento iperprotettivo e spesso geloso di Carmen). Non appena ha appreso l’inaspettata notizia la di Pietro è scoppiata in lacrime, ma ha alla fine accettato la decisione del figlio. “Sì ci siamo confrontati. Lui ha parlato con me per dirmi che avrebbe lasciato”, ha asserito la Di Pietro. “All’università è indietro di tre esami. Lui non se lo può permettere. Il fatto che lui studia tutto in inglese. Mi ha proprio detto che se rimanesse non farebbe un percorso come vorrebbe. Già sapevo questa decisione, per questo prima già piangevo”. La showgirl ha poi ammesso di non voler ostacolare il figlio in questa sua decisione, essendo per lui lo studio molto importante.

La di Pietro ha però voluto salutare il figlio nel modo più affettuoso possibile: “Ti amo Ale!” Ha esclamato. “Ora che torni salutami Carmelina, mamma, Giuseppe, tutti. Ale fatti abbracciare, poi ricorda di salutarmi tutti. Ciao amore mio ti voglio bene, anzi ti amo, vieni qui fatti dare un altro abbraccio. Ciao amore mio“. Riuscirà la do Pietro ad andare avanti nel gioco senza il suo adorato figlio? Staremo a vedere!