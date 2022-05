Prepara il tuo guardaroba in estate con i capi più trendy, firmati Zara!

Per un’estate al top prepara il tuo guardaroba con i capi più trendy del momento, tutti firmati Zara! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà quali capi acquistare per rimanere al passo con le tendenze, spendendo poco!

Stai già organizzando la tua vacanza estiva, hai prenotato il viaggio, l’aereo, il pernottamento. Stai anche stilando l’itinerario migliore ma poi ti accorgi che ti manca la cosa più importante: la valigia pronta con i capi più trendy dell’estate! E allora cosa fare? Esci vai nel tuo negozio preferito e compri le prime cose che vedi. Sbagliato! Perché oggi, su questa guida di stile targata CheDonna vedremo i capi più trendy dell’estate 2022, da acquistare a meno di € 50, da Zara!

Non tutto ciò che troviamo nei nostri negozi preferiti sono capi al passo con le tendenze. Perché le collezioni dei vari brand si compongono di articoli basic, capi eleganti, casual e di tendenza. Quindi quando andiamo a fare shopping dobbiamo sempre tenere a mente quali sono i capi che vogliamo acquistare.

Ad esempio, quali sono i capi più trendy per l’estate da acquistare a meno di € 50 da Zara? Sei sulla guida di stile giusta, perché oggi vedremo proprio 4 capi in linea con le tendenze per l’estate 2022, da acquistare a pochissimo!

Siete pronte? Iniziamo!

In estate sii trendy, con Zara! Abito, shorts a campana, gonna satinata e sandalo, sono queste le cose che ti servono!

Non serve ricomprare tutto il guardaroba ogni anno, ma serve conoscere le tendenze. Una volta studiate le mode il passo da compiere è solo uno: acquistare i pochi capi che sono di tendenza per l’anno in questione e abbinarli a quelli più basici che già possediamo nel guardaroba. Perché per essere alla moda bisogna anche stare attenti agli sprechi!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono i 4 capi da acquistare da Zara a meno di € 50 per un’estate al top!

abito stampato con apertura posteriore: non è estate senza un mini abito a fantasia. Base corallo con scollatura a V e spallina larga, acquistabile da Zara e € 39,95.

sandali tacco medio fascette: un buon sandalo con tacco basso è la scarpa che puoi indossare su tutti i look, da quelli più eleganti a quelli più casual. Bianco, con tacco basso a spillo e fascette, da Zara a € 39,95.

gonna satinata con bottoni: avere una gonna trendy ti permette di utilizzarla anche con i capi più basici. Da scegliere in color blu elettrico, con bottoni laterali, da Zara a € 29,95.

bermuda di lino: ultimo, ma non per importanza, è il bermuda di lino a vita alta con gamba larga. Ottimo anche per giornate di lavoro in estate. Costo € 25,95.

Anche per oggi termina qui la guida di stile più fashion di sempre, quella targata CheDonna che ha visto quali sono i 4 capi più trendy da acquistare da Zara a meno di € 50 per trascorrere l’estate all’insegna della moda!

Alla prossima guida di stile, il fashion e il divertimento sono assicurati!