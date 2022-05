Test dell’Amore | Quali sono i punti forti delle tue relazioni?

Con il test dell’amore analizzeremo la tua capacità di costruire relazioni: ti sei mai chiesta perché le tue storie vanno in un certo modo?

L’amore e le relazioni sentimentali sono sempre un campo minato. Oltre a essere difficili da vivere, sono anche molto difficili da analizzare perché ci coinvolgono molto profondamente a livello emotivo, quindi non abbiamo la lucidità necessaria ad essere oggettivi.

Questo significa che, purtroppo, non siamo sempre in grado di capire perché le nostre relazioni non funzionano oppure, se lo fanno, funzionano per un breve periodo di tempo.

Un altro dei motivi per cui non è facile fare autoanalisi è che il nostro inconscio nasconde le verità scomode. A causa di questo meccanismo è molto difficile cercare di capire alcuni dei nostri comportamenti utilizzando solo la logica.

Come fare allora? Attraverso un approccio diverso, preferibilmente ludico.

Test dell’Amore

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare attentamente l’immagine per alcuni secondi e poi scegliere l’elemento che preferisci o che ti ha colpito di più. A quel punto non ti rimarrà che leggere il profilo corrispondente.

1 – Arcobaleno

L’arcobaleno rappresenta un momento di serenità dopo una “tempesta” che può essere concreta e reale oppure solo emotiva.

Si tratta di un fenomeno fisico che da sempre affascina adulti e bambini e che rappresenta anche armonia e felicità, quindi da ogni punto di vista un simbolo positivo.

Se hai scelto questo elemento significa che ciò che conta per te nella costruzione di una relazione solida è l’armonia. Ti impegni il più a fondo possibile per cercare di entrare in comunicazione con l’altra persona ma pretendi anche che il tuo partner faccia sforzi di pari intensità.

Proprio la richiesta di un impegno così serio e così costante può minare le tue relazioni, perché non sempre si incontrano persone disposte a riversare tante energie in un rapporto di coppia.

2 – Alberi

Gli alberi secchi che si trovano ai margini del burrone rappresentano sicuramente le individualità dei due partner che, quando si innamorano, devono cercare di superare in ogni modo le differenze caratteriali.

Naturalmente, per quanto possano tentare di allungare i propri rami, gli alberi per loro natura non possono spostarsi. Si tratta di una metafora perfetta per indicare che anche all’interno di una coppia ogni persona mantiene la propria individualità e che distanze e difficoltà ci saranno sempre.

Se hai scelto questi elementi significa che quando costruisci una relazione tendi a vedere più le differenze che le cose in comune con il tuo partner, oppure tendono a piacerti sempre persone molto diverse da te.

Per questo motivo le tue relazioni non sono troppo solide perché alla fine, per quanto ci si possa sforzare, le differenze caratteriali verranno sempre a galla. Solo scendendo profondamente a compromessi si riuscirà a costruire una relazione durevole, ma forse non sei molto portata a fare rinunce.

3 – Cuore

Il cuore è simbolo di amore, comunione, unità. Posto al centro dell’immagine, in questo caso rappresenta l’amore romantico che unisce due individui. Nell’immagine il cuore è l’unica porzione di rami ricoperta da foglie, quindi è l’unica parte viva di entrambi gli alberi.

A livello metaforico questo significa che l’amore fa rifiorire coloro che si sentivano soli e senza speranze per il futuro. Se è stato questo elemento a colpirti più di qualunque altro significa che per te l’amore è un’occasione di rinascere, un modo per superare i periodi difficili dell’esistenza.

Anche se è perfettamente vero che l’amore ha un effetto benefico sulla vita delle persone, è anche vero che non può essere considerato solo come una “medicina”. Forse è proprio questo che impedisce alle tue relazioni di decollare: cerchi salvezza nell’amore di un’altra persona per sentirti più forte e più completa, ma si tratta di un errore.

Per costruire relazioni solide dovresti prima assicurarti di essere tu stessa una persona solida e completa, e forse non sei in grado di lavorare a fondo su te stessa.

4 – Pezzo di Arcobaleno

Il pezzo mancante di arcobaleno, che scende dal cielo per completare l’arco interrotto è l’unico elemento “negativo” di tutta la composizione. Rompe la sua armonia ma anche la sua simmetria, diventando in tutto e per tutto un elemento di disturbo sia a livello visivo sia a livello concettuale.

Se hai scelto proprio questo elemento significa che per tua natura sei portata a concentrarti più sulle cose negative che sugli elementi positivi di una persona o di una situazione.

Non ti definiresti pessimista e molto probabilmente non lo sei davvero: ti definisci più che altro realista, perché non ti lasci andare a facili ottimismi che potrebbero provocare grandi delusioni.

Proprio questo eccessivo realismo non aiuta in amore: per costruire una relazione romantica è necessario anche un pizzico di incoscienza e di ottimismo. A furia di vedere tutti i piccoli difetti del rapporto con un’altra persona si finirà inevitabilmente per minarlo e le relazioni dureranno molto poco.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.