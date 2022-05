Che noia con loro: i segni zodiacali più abitudinari non cambiano mai!

Ehi, non è che per caso sei nella classifica dei segni zodiacali più abitudinari di tutto l’oroscopo? Noi speriamo di no per te… oltre che per tutti le persone che ti conoscono!

Cosa fare quando la persona con cui stai o le persone che frequenti abitualmente sono estremamente abitudinarie?

Semplice! Ti vai a sedere sempre allo stesso bar, sempre alla stessa ora, parlando sempre delle stesse cose: così per tutta la vita!

No, dai, scherziamo: le persone abitudinarie non sono sempre uguali a sé stesse però è meglio avere una panoramica su quali siano queste persone… visto che i segni zodiacali c’entrano sempre qualcosa!

I segni zodiacali più abitudinari: scopri la classifica di oggi dell’oroscopo

Che il tuo partner sia uno dei segni zodiacali più abitudinari di tutto l’oroscopo?

Noi ci auguriamo di no per te e per il bene della tua relazione, però devi ammetterlo. Adesso che ci pensi, il tuo partner ha tutta una serie di abitudini che non si possono assolutamente modificare e che ti fanno veramente impazzire!

Che dici: la diamo una controllata a questi segni zodiacali più abitudinari?

Cancro: quinto posto

I Cancro sono persone che amano molto avere delle abitudini. Per loro che ci sia calma e pace è una diretta conseguenza del fatto che le cose… si fanno sempre alla stessa maniera!

Per un Cancro avere delle abitudini vuol dire poter creare un nido, una casa: sappiamo benissimo che ai Cancro questo non dispiace assolutamente per niente!

Se avete a che fare con un Cancro, quindi, ricordatevi che per loro le abitudini sono importantissime: non provate ad introdurre troppe novità, una dietro l’altra!

Vergine: quarto posto

Sorpresi di trovare la Vergine così in “basso” nella nostra classifica di oggi?

Per i nati sotto questo segno, infatti, sembrerebbe quasi scontato essere abitudinari!

La Vergine è quasi sempre una persona decisamente precisa e concreta, che ha bisogno delle abitudini principalmente per poter vivere una vita che alla Vergine stessa sembri “perfetta”. Avere delle abitudini, per la Vergine, è un segno che si ha tutto sotto controllo: meglio di così non potrebbe essere! Per la Vergine le apparenze non sono tutto… ma sono “tanto”: ecco perché li possiamo trovare anche nella classifica dei segni zodiacali più guastafeste di tutto l’oroscopo!

Aquario: terzo posto

Nonostante ci sembrino proprio fuori posto nella classifica dei segni zodiacali più abitudinari di tutto l’oroscopo, gli Aquario si meritano questo terzo posto.

Chi è nato sotto questo segno, infatti, è una persona che tiene tantissimo alle sue abitudini!

Non fatevi ingannare dal fatto che gli Aquario siano anche sensibili, emotivi e creativi: sono molto (ma molto) abitudinari e bisogna rispettare alla perfezione tantissime piccole regole. Altrimenti gli Aquario impazziscono!

Toro: secondo posto

Ebbene sì, cari Toro, ci siete anche voi nella classifica dei segni zodiacali più abitudinari dell’oroscopo.

Dai, non fate quella faccia sorpresa: sapevate benissimo di essere abitudinari!

I Toro sono persone che non possono veramente fare mai a meno di avere tutto in ordine… secondo loro!

Poco importa che si tratti di un’abitudine giornaliera o di una che fate poco prima di un evento importante. (Non è un caso che siate anche tra i segni zodiacali più superstiziosi di tutto l’oroscopo, non è vero?). Per voi Toro conta poter fare quello che avete sempre fatto, nel mondo in cui lo avete sempre fatto e guai a cambiare!

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più abitudinari dell’oroscopo

Eh sì, cari Capricorno, i più abitudinari di tutto l’oroscopo siete proprio voi!

I nati sotto il segno del Capricorno sono persone a cui non potete mai (e poi mai) levare alcune cose fondamentali: le loro abitudini!

Un Capricorno, infatti, è una persona che non può fare a meno di avere le sue abitudini sempre rispettate… alla perfezione!

La colazione in un certo modo, i vestiti messi lì, lo stesso percorso tutte le mattine e chi più ne ha più ne metta.

I Capricorno, dopotutto, sono persone pratiche e con i piedi per terra, che non si perdono in voli pindarici e che apprezzano tantissimo avere una stabilità nella vita. Con loro potrete vedere come vivono veramente gli abitudinari!

