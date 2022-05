Questi segni diventano stalker quando si innamorano

By

Quando si innamorano diventano dei veri stalker. Vi raccontiamo cosa combinano i segni della classifica di oggi.

Uno stalker è una persona che assume un atteggiamento ossessivo nei confronti di un’altra persona. E’ onnipresente, la controlla, tanto che l’altro si sente perseguitato. Questo termine si riferisce ad un comportamento ossessivo che a volte si traduce in molestie che generano ansie e paure in chi le riceve. Teniamo a precisare che in questo caso useremo il termine stalker per indicare un comportamento possessivo ma innocuo.

Uno “stalker” è una persona che tende a spiare, carpire informazioni su un’altra persona e per farlo usa la vita reale o il web. Questa pratica è molto diffusa tra i segni zodiacali della classifica di oggi. Quando nasce un interesse per qualcuno il loro primo istinto è quello di “spiare” i tuoi profili social. Alcuni segni sono più inclini ad adottare comportamenti ossessivi e ad essere persecutori e insistenti. La nostra data di nascita è legata alla nostra personalità e ci conferisce pregi e difetti innati. Gli astri ci svelano chi sono i segni che in amore diventano particolarmente possessivi verso il partner.

Ecco i segni zodiacali capaci di stolkerare la persona amata

I segni della classifica di oggi hanno bisogno di tante sicurezze in amore il che li fa diventare un pò troppo petulanti verso la persona amata. Ecco chi sono i stalker nel senso più buono del termine, di tutto lo zodiaco:

Lo Scorpione

Un pò taciturno e misterioso, lo Scorpione è un segno che riesce a capire molto chi ha davanti. Proprio perchè desidera assicurarsi bene di capire chi ha davanti, tende ad analizzare molto la persona che richiama il suo interesse anche perchè ha bisogno di essere certo di potersi fidare. Per questo motivo lo Scorpione è il segno zodiacale più stalker dello zodiaco, è il primo in classifica oggi.

Il Cancro

Il Cancro è un segno sensibile, spesso la sua ipersensibilità gli ha causato mal d’amore, per cui ha imparato a tutelarsi col tempo. Quando il Cancro incontra una persona che gli interessa tende a ispezionare il suo profilo social nel tentativo di carpire più informazioni possibili di lui. Non si può dire del Cancro che sia un esperto nell’arte dello “stalking”, tuttavia cerca di cimentarsi in questo arduo compito analizzando tutte le pubblicazioni della persona amata, tutte le foto e tutti gli interessi che ha.

La Vergine

La Vergine è molto meticolosa, precisa. Prima del suo primo appuntamento questo segno saprà tutto del partner, ispezionerà ogni profilo social esistente, LinkedIn, Facebook, Instagram e persino Pinterest, non lascerà nulla al caso e sicuramente non gli sfuggir nulla. Userà tutte le informazioni raccolte per fare colpo.

L’Ariete

L’Ariete è un segno molto impulsivo. Si interesserà molto della persona che ha deciso di frequentare e lo farà apertamente. Non cercherà nemmeno di nascondere il suo “stalking”. L’Ariete non si imbarazza nel mostrare tutto il suo interesse, è persino capace di andare a casa dei genitori della sua nuova fiamma a sorpresa per presentarsi.