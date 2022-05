Una Vita anticipazioni: ritrovamento choc ad Acacias

By

Una Vita anticipazioni. Tutto quello che succederà nei nuovi episodi in onda su Canale 5, dal 22 al 28 maggio 2022 nella soap iberica. Scopriamolo insieme!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni settimanali: ecco cosa succederà!

Nelle ultime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, si intensificherà sempre di più le vicende e la drammaticità di tutto quello che sta per succedere. In particolare, Felipe e Natalia faranno una scoperta scioccante!

Secondo le anticipazioni settimanali nelle prossime puntate italiane di Una Vita, grandi colpi di scena in arrivo per la stagione finale della soap iberica. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Felipe Halvarez Hermoso e Natalia Quesada saranno sempre più vicini, mentalmente e fisicamente.

Nel corso di un loro incontro, i due si avvicineranno sempre di più anche perché si verificherà un evento che li sconvolgerà. Infatti, secondo le anticipazioni settimanali i due dopo aver trascorso la giornata insieme, trovano il cadavere di Caron, l’uomo che aveva fatto imprigionare Natalia. Comunque sia dopo questo avvenimento la giovane messicana chiederà all’avvocato di starle lontano, perché la loro relazione potrebbe fargli solo del male.

Nel frattempo si intensificherà il mistero riguardo all‘omicidio di Caron. Natalia, infatti, sospetterà fin da subito del fratello Aurelio. Dopo essere andata da lui a chiederle informazioni, l’uomo negherà in ogni modo possibile e immaginabile il suo coinvolgimento con l’evento.

Solo alla fine, confesserà a Genoveva di aver fatto uccidere Caron dalla domestica Soledad, secondo un accordo che i due hanno effettuato e secondo cui, dopo questo omicidio la donna avrebbe dovuto guadagnare un lascia passare per fuggire dalla città, evento che non si è verificato.