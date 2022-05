Test del Rapporto Ideale | Cosa deve darti un uomo per tenerti con sé?

Questo test ti rivelerà cosa dovrebbe darti un uomo per renderti felice a lungo nel corso di un rapporto: forse la risposta ti stupirà.

Con il passare degli anni tendiamo a farci un’idea sempre più precisa di ciò che desideriamo da un uomo ma in generale da un rapporto di coppia.

Spesso però “ci fissiamo” su determinate caratteristiche che il nostro partner dovrebbe avere e determinate azioni che dovrebbe compiere. Così facendo finiamo per rimanere “bloccate” in un’idealizzazione che non ci fa bene.

A furia di inseguire il Principe Azzurro, infatti, si finisce per perdere di vista i nostri veri bisogni, e quindi la nostra vera felicità.

Ovviamente è molto difficile “scardinare” un’idea che ci siamo fatte nel corso di molti anni, quindi è complesso allontanarsi dall’ideale di “rapporto perfetto” che abbiamo costruito.

Per riuscire a farlo e vedere il tema da un’altra ottica la cosa migliore è approcciare alla questione da un’ottica più rilassata. Ecco a cosa serve questo test!

Test del Rapporto Ideale

Per fare questo test ti basterà scegliere il simbolo che ti attrae di più e leggere il profilo corrispondente. Non cercare di capire quali sono i motivi profondi che ti hanno spinto a fare una determinata scelta. Lasciati guidare dall’istinto!

1 – Il Cuore

Il cuore rappresenta i legami affettivi, l’amore e anche la passione che si scatena tra due persone.

Viene utilizzato da sempre come simbolo assoluto dell’amore romantico, quindi all’amore di coppia.

Se hai scelto questo simbolo significa che per renderti davvero felice un rapporto deve darti amore e passione. Devi sentirti amata ma soprattutto devi amare con trasporto il tuo partner, o altrimenti tutta la vita a due ti sembrerà grigia, vuota e poco interessante.

Certo, uno stato di innamoramento perenne non è realistico, ma hai bisogno di provarlo almeno per un primo periodo (e che sia abbastanza lungo). Se il periodo in questione non dovesse essere abbastanza lungo o la passione dovesse spegnersi subito anche l’amore finirà in fretta (almeno da parte tua).

2 – Il Gabbiano

Il gabbiano è uno degli uccelli dalla maggiore apertura alare. È forte, elegante, grande e potente, in grado di fare lunghissime traversate in volo ma anche di adattarsi a qualsiasi ambiente.

Sia sulla terraferma, sia sul mare sia (soprattutto) lungo la costa, il gabbiano riesce sempre a dominare gli altri uccelli, a procacciarsi il cibo, a sopravvivere e a farsi rispettare dagli abitanti umani dell’ambiente.

Se hai scelto questo simbolo esattamente come il gabbiano ti piace sentirti completamente libera, in grado di fare quello che desideri, andare dove desideri e non avere legami.

Un rapporto ideale deve assicurarti sempre la tua libertà, altrimenti potrebbe trasformarsi velocemente in una trappola d’amore dalla quale prima o poi vorrai liberarti. Assolutamente no ai partner troppo appiccicosi, che vogliono controllarti o che non si fidano di te!

3 – La Casa

La casa è il simbolo della sicurezza, del ricaricare le energie, del ritrovare noi stessi, le cose e le persone che ci sono più care in assoluto. La casa è il simbolo della sicurezza emotiva oltre che della sicurezza materiale.

Se avere un tetto sopra la testa ci rende sereni nell’affrontare le sfide della vita di tutti i giorni, l’abbraccio dei nostri cari ci dà invece la carica necessaria ad affrontare la vita con entusiasmo e serenità.

Se hai scelto questo simbolo significa che per te un rapporto di coppia dev’essere un’alleanza forte e indistruttibile con una persona che condivida i tuoi stessi valori ma anche i tuoi stessi obiettivi.

Se questa alleanza dovesse venire a mancare sicuramente non ti sentirai in grado di portare avanti il rapporto per un lungo periodo, poiché cercherai altrove la sicurezza di cui hai bisogno.

4 – Il Regalo

Il regalo è il simbolo per eccellenza della sorpresa e della dimostrazione d’affetto. Fare un regalo significa aver cura di una persona e desiderare di farla felice. Ricevere un regalo, al contrario, significa ricevere una forte e chiarissima dimostrazione d’amore e di attenzione.

Se hai scelto questo simbolo significa che per te la vita di coppia dev’essere piena di attenzioni e di sorprese reciproche. Forse sei una di quelle persone che ama ricevere regali piuttosto che farli, ma sei profondamente convinta che lo scambio di doni, quindi lo scambio di attenzioni sia alla base di un rapporto di coppia sano.

Un’altra cosa di cui avrai sempre bisogno è di vivere una vita di coppia movimentata. Non sei assolutamente portata per la routine e per fare sempre le stesse cose: un partner che voglia tenerti accanto a sé e farti felice per molto tempo dovrebbe riuscire a comprenderlo e comportarsi di conseguenza!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.