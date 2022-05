Cosa del tuo passato avresti dovuto portare con te?

Il test dell’elemento passato è qui per aiutarci a capire che cosa hai “dimenticato” indietro: chissà se sei ancora in tempo per riprenderlo?

Tutti, chi più e chi meno, abbiamo dei rimpianti nella vita. Alcuni sono giusti ed altri, invece, sono decisamente sbagliati, falsati dal passare del tempo.

Oggi abbiamo deciso di proporti un test della personalità che ti aiuti a capire che cosa è rimasto nel passato e se avresti dovuto portare con te.

Ehi, magari non è troppo tardi per vedere se puoi… recuperarlo!

Test dell’elemento passato: dicci cosa vedi nel quadro e scopri cosa ti serve

A volte, nella vita, prendiamo anche delle decisioni sbagliate.

Sarebbe bello, vero, se non potessimo far altro che prendere decisioni giuste e positive!

Il test dell’elemento passato è qui per dirci che cosa hai lasciato indietro, a causa delle circostanze o delle scelte personali. Aspetta, il test non ci dirà solo questo: ci dirà anche che cosa hai lasciato indietro e anche se… dovevi assolutamente portarlo con te!

Speriamo, in caso, tu sia ancora in tempo per riprenderlo!

Per fare questo test abbiamo deciso di proporti un’opera del pittore surrealista tedesco Rene Schute.

Dovrai solo dirci che cosa ti ha colpito per prima nell’immagine: sei pronta a scoprire meglio cosa nascondi nel tuo passato?

hai visto prima l’orologio : lo sappiamo che è strano ma il test dell’elemento passato ci dà questo risultato. Se hai visto l’orologio, vuol dire che quello che hai lasciato nel tuo passato e che avresti dovuto portare con te… era il tempo!

Ti sembra di aver perso molte ore, giorni, mesi o addirittura anni della tua vita a fare… qualcosa che non ti piaceva! O stavi con qualcuno che non ti meritava oppure hai, semplicemente, “perso tempo”.

Evidentemente, se hai visto l’orologio, c’è un problema di base: sotto sotto tu sapevi di star perdendo tempo, ore che non avresti mai più recuperato!

Non preoccuparti, però: avere contezza di aver perso tempo è il primo passo… per non perderlo più! Prova anche il test dell’amuleto per sapere chi è che ti protegge e vedrai che le cose miglioreranno presto!

Quello che hai lasciato indietro è, con ogni probabilità, un elemento veramente sgradevole: una persona che ti copiava o che prendeva spunto da te e dalla tua vita!

(Meglio controllare che non fosse anche nella classifica dei segni zodiacali più copioni , non si sa mai). Nel tuo passato c’è qualcuno che ti ha fatto spesso sentire a disagio. Ti succhiava le energie e la creatività, ti affossava, ti confondeva e faceva di tutto per “aderire” il più possibile a te e alla tua vita. Per fortuna ti sei liberata! Hai fatto la scelta giusta!

Se hai visto per primo l’uomo che si allontana sullo sfondo, vuol dire che tu hai lasciato nel passato un elemento veramente curioso.

Si tratta di un’altra persona, a cui tenevi molto e con la quale le cose sono finite…a causa di circostanze esterne. Questo non vuol dire che si tratti assolutamente di una relazione d’amore: potrebbe essere familiare o d’amicizia!

Tu, però, hai voltato le spalle a questa persona e hai preso la tua strada: ancora adesso fai fatica a guardarti indietro e ad affrontare le conseguenze di questa scelta!

Hai fatto bene? Non hai fatto bene? Quello che è certo è che il test dell’elemento passato sa che non hai smesso di pensare a questa persona.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.