Test: chi aiuti per prima? La tua risposta rivela il tuo punto debole in amore

Osservando questa immagine chi aiuteresti per prima? La tua risposta rivela cosa infastidisce i tuoi partner.

Alcune persone ci attaccano in vari modi e per diversi motivi. Ci sono cose che a volte non piacciono di noi. Questo test ti aiuta a capire meglio il tuo ambiente circostante, familiare. Il tuo modo di essere, la tua gentilezza, la tua generosità potrebbero infastidire più di quanto immagini.

Non solo i nostri difetti possono essere un deterrente in amore. Anche i pregi come la bontà, la gentilezza, la permissione non vengono accolte benevolmente da alcune persone. Ad esempio una madre troppo permissiva con i figli per un padre esigente rappresenta un motivo di discussione.

Test: scopri cosa non sopporta di te il partner

Le nostre scelte, le nostre valutazioni sono legate alla nostra personalità e al nostro modo di essere. Dimmi chi aiuteresti e scopri cosa il partner vorrebbe cambiare di te.

Soluzione del test

Aiuteresti prima l’anziana cieca

Se correresti in soccorso della signora anziana significa che sei una persona umile e gentile e ben educata. Ritieni che alcuni valori come il rispetto di usi e costumi siano essenziali. Nell’autobus cedi il tuo posto ad una persona più anziana. Sei molto gentile. Il tuo partner considera questa tua gentilezza e questo rigore per le regole come una debolezza. Sei troppo gentile e permissiva con i figli, non alzi mai la voce al lavoro e spesso soffri del fatto di avere la sensazione che gli altri si approfittino di te.

Aiuteresti prima il bambino che piange

Se ti ha attratto il bambino che piange significa che sei sensibile e comprensiva. Il bambino è piccolo, non è autosufficiente e per questo ha la precedenza. Tu proteggi molto i più deboli, bambini, anziani, animali, ti prodighi per risolvere molte problematiche legate al rispetto e alla tutela di queste categorie. Il tuo partner ti rimprovera di essere esagerata, di occuparti troppo di questioni pubbliche. Molto probabilmente desidera solo che tu ti occupi di più di lui e che tu sia più presente.

Aiuteresti prima l’uomo con le stampelle

Se hai scelto di aiutare l’uomo con le stampelle significa che sei una persona ansiosa e hai sempre motivo di preoccuparti, Tendi a pensare sempre al peggio come in questo caso in cui già immaginavi di vedere quest’uomo finire per terra dopo aver fatto cadere entrambe le stampelle. Il tuo partner ti rimprovera di essere una persona eccessivamente negativa e di non vedere le opportunità che la vita ti offre.

Aiuteresti prima l’infermiera

Se credi che abbia bisogno prima l’infermiere è perché sei una persona obiettiva e molto pragmatica. In effetti il luogo sembra essere un ospedale con delle persone in attesa di una visita e il ruolo dell’infermiera è cruciale. Sei una persona che si lascia poco andare, il partner ti rimprovera di essere poco flessibile. La tua scelta denota anche che sei una persona ottimista e determinata.