I segni più copioni dello zodiaco ti ruberanno qualsiasi idea: fai attenzione!

Non puoi dirgli assolutamente niente: i segni più copioni dello zodiaco prenderanno la tua idea e… beh, la copieranno in toto!

Hai mai conosciuto qualcuno che ti prendeva a modello… anche troppo per i tuoi gusti?

Magari ti è capitato di avere a che fare con una compagna di scuola che veniva vestita uguale a te oppure con una persona che tende a rifare uguali i tuoi scatti su Instagram.

Oggi abbiamo deciso di catalogare queste persone in una classifica dell’oroscopo decisamente particolare.

Che ne dici, ti va di scoprirla?

I segni più copioni dello zodiaco: scopri la classifica di oggi dell’oroscopo

Ehi, non è che per caso sei proprio tu uno dei segni più copioni dello zodiaco?

Noi ci auguriamo di no ma, ovviamente, non si può mai dire.

Per questo motivo, quindi, abbiamo pensato di proporti la classifica dei segni zodiacali che non possono proprio fare a meno di copiare gli altri.

Creatività e originalità sono parole che proprio non gli appartengono: riescono a “prendere ispirazione” praticamente da tutti! Se sei in classifica, è ora di dare una controllata al tuo armadio, ai tuoi obiettivi o alla tua vita: non è che la stai copiando a qualcuno?

Aquario: quinto posto

Cari Aquario, dobbiamo veramente dirvelo: smettetela di cercare di essere qualcuno che non siete!

Agli Aquario capita spesso di copiare gli altri… per evitare di creare situazioni di disagio!

A forza di adattarvi agli altri voi Aquario finite per copiarli e per diventare le copie carbone di persone… che non contano niente!

Lo fate per gentilezza, per educazione… e anche perché usate la “copia” delle attività altrui come un muro per difendervi dal mondo esterno. Non volete che gli altri sappiano chi siete veramente!

Gemelli: quarto posto

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone estremamente creative… con gli interessi degli altri!

Cari Gemelli, non prendetela male o sul personale: dobbiamo dirvi, però, che c’è un motivo se siete tra i segni più copioni dello zodiaco!

I Gemelli sono persone anche profondamente insicure che tendono a prendere ad esempio gli altri per sentirsi “a posto”. Invece che fare sfoggio della propria unicità i Gemelli finiscono per ricalcare le orme degli altri!

Ariete: terzo posto

Gli Ariete sono persone particolarmente “copione” che prendono spunto dagli altri… beh, praticamente per tutto!

Cari Ariete, non prendetela sul personale: se vi diciamo che siete copioni è perché, una volta ogni tanto, avete esagerato sotto questo punto di vista!

Semplicemente, quando vi piace qualcuno, tendete a prendere le sue… sembianze! Spesso, poi, esagerate e vi comportate come se fossero gli altri a copiare voi. Con un poco di onestà intellettuale, però, vi renderete conto che gran parte dei vostri interessi o dei vostri modi di fare… sono frutto di altre persone!

Bilancia: secondo posto

I nati sotto il segno della Bilancia peccano spesso di mancanza di originalità. Non lo fanno perché sono persone senza fantasia o senza possibilità di sviluppare una loro personalità. Lo fanno per compiacere!

Uno dei difetti peggiori della Bilancia, infatti, è quello di voler essere sempre gradita ed apprezzata dalle persone che la circondano. (Oltre ad essere estremamente invadente, proprio come si vede in questa classifica dell’oroscopo: d’altronde, se la Bilancia non fosse invadente non riuscirebbe a copiarvi la vita, per filo e per segno).

Ecco perché, poi, la Bilancia finisce per essere veramente una copiona: vuole essere uguale a voi così voi non potrete mai trovarla antipatica!

Leone: primo posto nella classifica dei segni più copioni dello zodiaco

Cari Leone, speriamo non vi siate offesi ma sappiamo benissimo che non è possibile.

(Non è un caso che siate nella classifica dei segni zodiacali sempre arrabbiati, no?).

Ci dispiace darvi questa notizia ma i segni più copioni dello zodiaco si inchinano di fronte a voi: siete voi i copioni!

Voi Leone sembrate volere in tutte le maniere essere i protagonisti e scomparire nel mucchio allo stesso tempo. Fate esattamente tutto quello che fanno gli altri perché avete paura di prendere decisioni che possano farvi sembrare “strani” agli occhi degli altri. Allo stesso tempo, però, volete eccellere in quello che fate e, quindi, non solo copiate gli altri in tutto e per tutto ma cercate anche di batterli sul loro terreno. Cari Leone, ad essere sinceri è un miracolo che abbiate amici!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.