Se ti succede questo significa che sei con la persona sbagliata

E’ la persona giusta per te? Ogni volta che abbiamo un periodo di discussioni con il partner ci poniamo la questa domanda, ecco come capire la risposta.

Litigare è normale, tutte le coppie lo fanno, alcune però litigano in modo consapevole, usano il confronto per capirsi meglio e per trovare delle soluzioni. Altri quando discutono dimenticano di avere davanti la persona che amano, si mettono in posizione d’attacco e lo scopo diventa quello di annientare il nemico e ogni mezzo diventa lecito.

La differenza tra una coppia felice che discute e una coppia in crisi che discute è che la seconda supera i limiti usando parole e gesti che sono del tutto inappropriati e mancando fortemente di rispetto all’altro. Il modo in cui si affrontano le divergenze e le discussioni è uno dei segni da prendere in considerazione per capire se siamo fatti per stare insieme oppure no.

Questi segni indicano che non siete fatti l’uno per l’altro

Amarsi non è tutto o meglio non è abbastanza. Quando non si sta bene insieme l’amore passa in secondo piano e non è più lui la ragione per la quale si resta insieme. E così si resta insieme per i figli, per abitudine e per una serie di altri motivi che non hanno nulla a che fare con i sentimenti. L’amore richiede impegno, comprensione, volontà, obiettivi comuni, è un lavoro costante che si deve fare insieme non superando i limiti del rispetto reciproco. Se questo percorso insieme non si compie nel modo giusto nella coppia si crea un divario che allontana a volte irrevocabilmente coloro che un tempo si erano tanto amati.

Partiamo proprio a qui, dal principio. All’inizio di una relazione amorosa i partner tendono a venirsi incontro anche se esistono già grandi divergenze tra loro o segni di incompatibilità. Questo fa la differenza. All’inizio siamo pazienti e ben predisposti verso l’altro, un atteggiamento che rende tutto bello e che purtroppo cambia nel tempo.

Molti studi hanno dimostrato che l’amore appassionato svanisce dopo circa quattro anni. È dopo questo periodo che si comprenderebbe se siamo fatti l’uno per l’altro.

La passione diventa quindi non l’unico collante ma uno dei motivi che ci tiene uniti. Se sussistono altre ragioni per stare insieme allora si ha speranza per il futuro altrimenti si va verso l declino.

Le coppie felici e durature solitamente:

Fanno progetti comuni

Il fatto di fare progetti insieme è un elemento importante che indica la volontà di continuare la vita insieme. Per fare progetti comuni la coppia deve aver puntato sulla comunicazione, complicità, intimità, sessualità, e quindi si deve essere impegnata in per la realizzazione di questa unione, fisica e psicologica.

Danno priorità alla felicità coniugale

Qualunque cosa accada la coppia non dimentica di essere in due. Fanno di tutto per essere in armonia e mostrano la reciproca voglia di andare avanti e continuare a costruire qualcosa insieme. Queste coppie difficilmente si chiedono se sia il caso di andare avanti oppure separarsi. Per tutte le altre coppie ecco alcuni indizi che ti aiuteranno a capire se proseguire o arrendersi.

Ecco cosa accade se non sei con la persona giusta

Non siete felici

Quando una relazione sentimentale non genera più felicità, lo stare insieme diventa frustante.

Non condividete gli stessi valori

Avete notato che siete diversi e queste diversità sono fonte di incompatibilità. Non trovate un terreno comune in molti ambiti quali valori personali, morali, educativi. Avete idee divergenti o opposte.

Discutete per ogni cosa

I litigi diventano sempre più frequenti. In questo caso bisogna intervenire tempestivamente perchè è segno che il crollo definitivo è imminente e la situazione sta degenerando.

Avete problemi di infedeltà occasionale o cronica

Altre persone esercitano un certo fascino su di voi, non sentite la necessità di non mettere a rischio il rapporto di fiducia e l’unione della vostra coppia e quindi lasciate che tentazioni o flirt prendano piede pur sapendo che a questi segue l’infedeltà e se questa viene scoperta segue la fine della relazione.

Ti senti annoiato e non stimolato

Quando siete voi due insieme e da soli tendete a occuparvi delle vostre cose personali perchè non avete molto da condividere. Tendete ad uscire sempre con altre persone pur di evitare di stare da soli.

Ti manca la tua libertà

Hai voglia di tornare a fare le cose che facevi prima, di fare qualcosa che non includa l’altro, come se l’altro ti facesse sentire soffocato e la sua assegna ti riossigenasse.

Non vedi la prospettiva futura

Non sei certa di vedervi insieme nel medio o lungo termine. Questa incertezza riflette la percezione inconscia di non essere insieme alla persona giusta.

Ti senti solo

Ti senti solo in casa tua, stai meglio fuori casa, al lavoro, presso i tuoi cari e a volte ti manca la tua famiglia di origine.

Vi comportate come se foste due nemici

Siete due nemici, lasciate che tensioni, rapporti di potere e conflitti facciano parte della vostra vita quotidiana e non vi preoccupate di ferire l’altro.

La quotidianità è complicata

Avete la sensazione di non riuscire più a rilassarvi. La vostra vita di coppia non è confortevole come un tempo.

Una parte di te dice che non dovresti andare avanti

I tuoi sentimenti sono ambivalenti, una vocina interiore ti dice di mollare tutto, non trovi molto sensato continuare a lottare per questo rapporto che non va come desideri. La vedi come una sorta di forzatura.

Non ti manca il tuo partner

Quando non c’è stai bene, non ti manca molto, anzi la vivi come una sorta di liberazione, finalmente casa tutta per te e nessuno a cui dare spiegazioni.