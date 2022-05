La tua pelle trae più benefici dalla crema o dal siero? Scopriamolo!

By

Cosa usi più spesso, la crema o il siero? Scopriamo insieme i loro benefici e quale prodotto è il più adatto alla tua pelle.

Tutte noi siamo ormai a conoscenza della gran varietà di prodotti per la cura della pelle presenti sul mercato.

La maggior parte delle persone usa sieri e creme a rotazione costante, ma è davvero necessario usarli entrambi? Quali benefici si ottengono dall’utilizzo di un siero e di una crema idratante? Qual è la differenza tra i due? Scopriamolo insieme.

Crema o siero? Scegli il tuo prodotto in base ai benefici e alle tue esigenze

Capita di avere una miriade di creme e sieri a nostra disposizione e non capire bene la differenza che si nasconde tra i due.

Per questo motivo, vogliamo spiegarti bene le differenze tra questi due prodotti e come integrarli nella tua routine.

Siero per il viso

Quando si parla di sieri, ci si riferisce a formulazioni leggere che forniscono principi attivi. Di solito sono sottili e assorbenti, e lasciano poco o nulla sulla superficie della pelle. Poiché non esiste una definizione precisa, un siero può essere tecnicamente una lozione, un gel o un olio.

I sieri, inoltre, tendono a rispondere a diversi problemi della pelle, sia che si tratti di anti-invecchiamento, di schiarimento della pelle o di prevenzione dell’acne. Anche se tendono a essere più costosi di altri prodotti per la cura della pelle, sono ricchi di ingredienti potenti. Ovviamente ti consigliamo sempre di chiedere al dermatologo quali sieri sarebbe meglio applicare di notte e di giorno.

Crema idratante

Gli idratanti utilizzano una formula più densa per creare una barriera fisica che trattiene l’idratazione e impedisce alla pelle di seccarsi. Inoltre, possono migliorare il funzionamento dello strato superiore della pelle, che è costituito da cellule grasse e oleose. Perciò aiutano a trattenere l’idratazione.

Alcune creme idratanti contengono anche ingredienti anti-invecchiamento, quindi svolgono una doppia funzione per la pelle. Ma se ti ritrovi ad affrontare un problema particolare alla pelle, allora ti suggeriamo di combinare la crema idratante con un siero di qualità.

Le differenze e i benefici principali di crema e siero

A questo punto ti chiederai… Ma quali sono le differenze sostanziali e soprattutto quali sono i benefici di entrambi i prodotti? I sieri riescono a penetrare in profondità nella pelle per fornire principi attivi mirati, mentre le creme idratanti aiutano a fortificare la superficie della pelle, a legare le cellule cutanee in modo più efficace e ad aumentare l’idratazione.

Inoltre, queste ultime possono avere molecole più grandi rispetto ai sieri. Ciò significa che una crema idratante di solito non penetra nella pelle così profondamente o così rapidamente come un siero. Questa può essere un’arma a doppio taglio: se cerchi degli effetti più forti, dovresti affidarti al siero, ma se il tuo obiettivo è quello di avere un’idratazione continua, allora ti consigliamo di optare per la crema idratante.

Si possono usare sieri e idratanti insieme?

L’utilizzo contemporaneo dei due prodotti dipende dai prodotti stessi, dai loro ingredienti e dal tuo tipo di pelle. Per esempio, la sovrapposizione di un siero e di una crema idratante può essere molto utile per chi ha la pelle molto secca. Il siero aiuterà ad ottenere i principi attivi, mentre la crema idratante contribuisce a mantenere l’idratazione della pelle, oltre a sigillare il siero. Ma se soffri di acne, forse è meglio evitare un siero a base di olio.

Come stratificare il siero e la crema per ottenere maggiori benefici

Quando si tratta di stratificare i prodotti per la cura della pelle, l’ordine è importante. In generale, i prodotti per la cura della pelle si stratificano dal più sottile al più spesso. Quindi, per stratificare al meglio il siero e la crema idratante, strofina prima il siero sul viso e sul collo. Quindi, attendi circa 1 minuto prima di applicare la crema idratante.

Mentre la maggior parte dei sieri e delle creme idratanti si usa sia al mattino che alla sera, ci sono alcuni sieri o creme che, a seconda dei loro ingredienti, dovrebbero essere usati solo la sera. Assicurati dunque di leggere le istruzioni dei prodotti che stai usando per scoprire quali usare al mattino e quali alla sera. E come sempre, consulta il tuo dermatologo se hai qualche dubbio.

In conclusione, se hai un problema della pelle che desideri migliorare, come le macchie scure o i primi segni di invecchiamento, l’aggiunta di un siero alla tua routine quotidiana di cura della pelle può contribuire a migliorarne l’aspetto. E per chi ha la pelle secca, la giusta combinazione di siero e crema idratante può davvero fare la differenza.