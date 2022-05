Kate Middleton ed il segreto (insospettabile) della sua beauty routine

By

Kate Middleton negli anni pare non essere cambiata affatto ed ha un viso sempre levigato: il merito è della sua beauty routine. Ecco cosa usa quotidianamente.

40 anni e non sentirli. Questo è proprio il caso di Kate Middleton, che a gennaio di quest’anno ha raggiunto i tanto temuti anta.

Eppure la pelle del suo viso appare sempre ancora levigata, luminosa, distesa. “Merito della vita “reale” che conduce, che le permetterà di certo ad avere a disposizione medici e chirurghi inarrivabili per noi comuni mortali”, questo pensano molti.

Ma la verità è molto diversa da quello che si crede. Se ti dicessimo che il segreto della beauty routine di Kate Middleton è una crema, tra l’altro low cost, quindi accessibile davvero a tutti?

Sì, proprio così, il segreto della sua eterna giovinezza è un gel per essere precisi cruelty free, vegan ed anche economico.

Insomma, la duchessa di Cambridge è un esempio di donna che ci tiene a preservare il Pianeta e a non spendere un capitale per fare quello che potrebbe fare con poche sterline.

Ma di quale gel stiamo parlando? Ecco tutto ciò che c’è da sapere al riguardo.

Il segreto delle beauty routine di Kate Middleton

Una semplicissima crema in gel effetto botox: questo è il segreto della beauty routine di Kate Middleton.

Niente punturine, niente chirurgo, niente fasti da donna del reame: solo un semplicissimo gel, da applicare durante la skin care quotidiana.

Parliamo del Supreme Skin Gel di Biotulin, che nella sua formula possiede un mix di ingredienti – rigorosamente vegetali, perché non vogliamo rovinare l’ambiente che ci circonda, per aiutare il nostro viso ad essere giovane – selezionati per levigare.

Parliamo quindi di un’alternativa naturale al botox, che ha di fatto lo stesso effetto, ma è sostenibile sia in termini economici che ambientali.

Risolviamo così tanti problemi in uno e siamo più felici (ed un viso contento è anche meno esposto al rischio rughe).

Conosciuto anche come “Botox in bottle”, pare che questo gel abbia conquistato davvero chiunque, sbarcando fino ad Hollywood.

Non sarebbe Kate Middleton l’unica ad averlo inserito nella sua beauty routine, ma lei sarebbe stata solo l’apri – fila di una lunga schiera di Vip e Royal che hanno deciso di usarlo quotidianamente per apparire più giovani.

Tra questi Madonna, Letizia di Spagna, ma anche Leonardo Di Caprio, tanto per citare alcuni nomi “a caso”.

Ma cosa contiene questo gel e perché è così efficace? Partiamo subito dicendo che il “miracoloso” gel non proviene affatto dalla Gran Bretagna, ma viene dalla Germania.

Contiene lo Spilantolo, un anestetico locale. Dobbiamo addormentare il nostro viso per farlo apparire levigato, potrai pensare?

No, non sentirai questo anestetico è in quantità davvero contenute, quindi serve solo a ridurre le contrazioni muscolari. Questo distende il viso, appianando quindi anche le rughe.

Proprio per questa sua capacità, dovremmo usare questo gel soprattutto nella zona perioculare, quindi nel contorno occhi in sostanza, perché è lì che si formano ad esempio le antiestetiche – ma diffusissime anche tra le più giovani – zampe di gallina.

Trattasi infatti di rughe di espressione, che quindi non aspettano neanche gli anta per venirci a salutare, ma che spesso appaiono anche prima dei 30 anni.

Ma non è questo l’unico ingrediente presente nella formulazione del gel ovviamente. Tra le sue componenti, c’è l’Imperata Cylindrica, una pianta nota anche come “blady grass”, che serve per idratare.

L’idratazione serve con il passare degli anni perché è il primo passo per rendere il nostro viso levigato, luminoso, rimpolpato.

Un altro ingrediente fondamentale è l’acido ialuronico, che è l’anti – age per eccellenza e serve appunto per rendere la nostra pelle sempre tonica.

Ma come si applica questo gel? Semplicemente come se fosse una lozione. Partiamo subito dicendo che ne serve pochissimo, quindi meglio non eccedere, ma che comunque si assorbe velocemente.

Il suo effetto dura mediamente 9 ore, quindi se applicata al mattino dovrebbe conferire alla nostra pelle un aspetto più “giovane” quasi fino alla sera insomma.

L’altro punto a favore di questo gel? Il prezzo. In Italia arriva a costare infatti anche meno di 50 euro. Che non si dica che i reali spendano e spandano quindi.