Insalata fredda di riso con tonno e zucchine: il re dei primi piatti estivi

Questa non è la solita insalata di riso, perché bastano pochi ingredienti per un piatto speciale con tonno e zucchine. E la nostra fatica sarà quasi nulla

Insalata fredda di riso con tonno e zucchine: basta la parola per capire che questi è un primo piatto primaverile ed estivo buonissimo ma soprattutto completo. Ci sono la verdura e il pesce, c’è un grasso buono come l’olio extravergine insieme alle olive, c’è un mix di sapori travolgente.

La ricetta perfetta nelle giornate più calde, da portare anche sul posto di lavoro o quando andiamo in spiaggia. Tutto quello che dobbiamo curare è la scelta degli ingredienti. Un riso che regge bene la cottura, tipo Arborio o Carnaroli, filetti di tonno in vetro, zucchine fresche di campo. Non serve altro ed è già tantissimo.

Insalata fredda di riso con tonno e zucchine, sempre più ricca

La nostra versione dell’insalata fredda di riso con zucchine e tonno è già molto ricca. Ma possiamo farla davvero diventare un piatto unico aggiungendo altre verdure, come delle melanzane grigliate, dei peperoni secchi sott’olio, dei carciofini sempre sott’olio e molto altro.

Ingredienti:

450 g riso Arborio

400 g zucchine

180 g filetti di tonno al naturale sgocciolato

100 g olive nere denocciolate

1 limone

origano fresco q.b.

70 ml olio extravergine d’oliva

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione

Mettiamo su la pentola per cuocere il riso e quando comincia a bollire saliamola. Poi caliamo il riso scolandolo quando è al dente, quindi diciamo dopo 17-18 minuti e non di più. Dopo averlo scolato in questo caso non serve passarlo sotto l’acqua fredda, ma basterà versarlo in una ciotola ampia e condire con un cucchiaio di olio per non farlo attaccare.

Ora pensiamo alle zucchine: spuntiamole, laviamole e poi tagliamole prima a metà e quindi a cubetti. Versiamo 2 cucchiai di olio in padella, facciamo scaldare 2 minuti e aggiungiamo le zucchine. Saliamo e pepiamo secondo i nostri gusti, poi spremiamo un limone filtrando bene il succo. Usiamolo per insaporire le zucchine in cottura, lasciamo andare ancora 3 minuti e spegniamo. Devono essere cotte ma ancora croccanti.

Quando anche le zucchine sono raffreddate, aggiungiamole al riso e poi completiamo con il resto degli ingredienti. Spezzettiamo con le mani i diletti di tonno dopo averlo sgocciolato bene, poi tagliamo a rondelle le olive nere e giriamo bene con un cucchiaio di legno.

Terminiamo il condimento con il resto dell‘olio extravergine, poi dell’origano fresco e mettiamo in frigorifero almeno per un’ora. Se passa più tempo, tiriamolo fuori 10 minuti prima del servizio, sarà perfetto.