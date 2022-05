E’ stata l’amica di Pamela Petrarolo a Non è la Rai: oggi è identica!

Sono passati 30 anni da quando le due si sono conosciute sul palco di Non è la Rai. Oggi entrambe hanno realizzato il loro sogno e sono cambiate! Ecco com’è cambiata la loro vita!

Più di trent’anni da quando lo storico e cult programma “Non è la Rai” ha coinvolto e appassionato milioni di telespettatori e telespettatrici italiani. Nato nel 1991, il programma di varietà rivoluzionò fra scandali e polemiche, il modo di concepire la televisione.

Nato dalla mente geniale di Gianni Boncompagni ed Irene Chergo, Non è la Rai aveva un concept ben definito, prevedendo un mix di balletti, giochi telefonici e canzoni, eseguiti da un gruppo di giovani talenti.

Molti di essi oggi continuano a lavorare nello show business e sono diventati dei personaggi famosi di successo in vari ambiti nel mondo dell’arte, cinema e spettacolo. Ad esempio, Ambra Angiolini, Antonella Elia, Claudia Gerini, Laura Freddi, Miriana Trevisan.

Tra le ragazze di Non è La Rai si sono create amicizie e legami duraturi che sono perpetrati nel tempo. Soprattutto come è successo alla cantante e showgirl Pamela Petraloro e la ballerina Emanuela Panatta.

Ecco com’è cambiato il loro rapporto e cosa fa oggi la Panatta.

Emanuela Panatta, ecco cosa fa dopo “Non è la Rai”

Durante la registrazione del programma “Non è la Rai” sono nate amicizie durature nel tempo. Come quella che legava e continua a legare Emanuela Panatta e Pamela Petrarolo.

Mentre attualmente Pamela ha continuato a partecipare al mondo dello spettacolo per alcuni anni, ad esempio nel 2016 è stata una concorrente del “La Fattoria”, Emanuela ha scelto di proseguire con la strada del teatro.

Per chi non lo ricordasse la ballerina Emanuela Panatta ebbe un grandissimo successo nella prima edizione del noto programma di Boncompagni condotta da Enrica Bonaccorti. All’epoca Panatta era giovanissima, avendo soltanto 15 anni.

Dopo aver continuato a lavorare in televisione per qualche anno esibendosi in programmi televisivi come ballerina, si trasferisce negli Stati Uniti per qualche anno per perfezionare la sua danza. Ritornata in Italia continua la sua carriera come ballerina, in programmi televisivi di successo (anche a fianco di Milly Carlucci).

Successivamente si appassiona alla recitazione e decidere di seguire un corso. Da quel momento in poi, la sua carriera si focalizzerà sul teatro (dal 1997) prendendo parte a diverse compagnie teatrali e dirigendo la realizzazione di alcuni videoclip. Oggi è diventata una donna e un’attrice teatrale di successo. Difatti sui suoi social pubblica spesso scatti di lei impegnata in teatro.