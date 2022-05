Le donne di questi segni sono ossessionate dal loro aspetto fisico

Per alcune donne lo stile è una questione di vita. Apparire perfette e ben curate è una prerogativa per queste 4 pioniere dello zodiaco.

Le donne di questi segni zodiacali sono ossessionate dal loro aspetto. Sempre di tendenza non rinunciano mai a l’occasione di fare una buona prima impressione. Il modo in cui appaiono è il loro biglietto da visita. Amano il lusso e l’eleganza, l”aspetto fisico, le automobili, le case e i marchi noti.

Sono le red carpet dello zodiaco, non potranno mai passare inosservate. I loro capelli splendono e il loro profumo è inebriante. Ecco chi sono le donne che mettono al primo posto il loro aspetto fisico, delle vere vanitose.

Per queste donne l’apparenza è tutto

Apparire per loro è sinonimo di potere. Il loro aspetto fisico è il biglietto da visita che apre loro molte porte. L’eleganza, lo stile ed il lusso sono le loro priorità:

Toro

Le donne del Toro hanno il bisogno di sentirsi bene e usano l’apparenza per riuscirci. Soprattutto in caso di problemi, tristezza e stress si armano di trucco e parrucco e si recano a fare shopping di consolazione. Con gli abiti giusti la vita si affronta meglio. La donna Toro anche a casa è sempre curata e truccata. Lei vuole essere bella principalmente per se stessa.

Gemelli

La donna Gemelli ama essere notata. Quando gli altri si girano a guardarla lei si sente realizzata e felice, per questo la vedrai sempre in ordine, bella ed elegante. Il Gemelli attribuisce grande importanza all’aspetto estetico e lo usa come criterio di valutazione del prossimo.

Leone

La donna Leone è luminosa, ama i riflettori e si fa trovare sempre preparata per essere messa al centro dell’attenzione. Si sente una vip in ogni occasione. E’ un influencer ossessionata dal suo aspetto. L’apparenza conta più della sostanza per lei. Dai capelli alle unghie dei piedi, non tralascia mai la perfezione. Apparire e attirare l’attenzione è tutto ciò che desidera di più.

Bilancia

Le donne della Bilancia si curano molto. Loro sono abili nell’abbinare vestiti ed accessori e sono sempre pronte ad ogni evenienza con lime per unghie nella borsa e smacchiatore. Sono talmente tanto ossessionate dall’aspetto fisico che nel loro entourage tutti le considerano delle fashionist esperte e non mancano di chiederle di dispensare consigli di stile.

Sagittario

Le donne Sagittario amano lasciare una buona prima impressione. Sanno bene che le persone hanno la tendenza a giudicare gli altri in base al loro aspetto e non perdono una grande occasione per un vestito fuori luogo. Loro stesse giudicano gli altri in base al loro stile più che in base al loro carattere e fanno a gara a chi mostra di più. Una vera esperta potresti passare ore ed ore a parlare con lei di vestiti firmati, case di lusso, auto di lusso e vacanze costose.