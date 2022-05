Beautiful anticipazioni: tutto finito? L’assurda decisione di Hope

Anticipazioni Beautiful. Tutto quello che succederà negli episodi in onda su Canale 5 dal 22 al 28 maggio 2022. Scopriamolo insieme!

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda questa settimana su Canale 5.

Beautiful anticipazioni della settimana: ecco cosa succederà!

Le prossime puntate in onda su Canale 5 di Beautiful creata da William J. Bell e Lee Philips Bell ci riserverà grosse sorprese. In particolare Brooke cercherà di convincere Hope a perdonare Liam per salvare il loro matrimonio.

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 22 al 28 maggio 2022, faremo i conti il risultato del tradimento di Liam con Steffy, ai danni di Finn e Hope.

Se avete letto le nostre anticipazioni (soprattutto quelle americane) saprete per certo che risvolti porterà questa situazione. Ma facendo un piccolo salto temporale e tornando alla programmazione televisiva la situazione attuale vede Liam e Steffy come amanti.

Il giovane Spencer, sentendosi in colpa per quanto avvenuto deciderà di rivelare la verità alla moglie. Indubbiamente, come immaginato, Hope non prenderà molto bene la notizia. I due coniugi si trovano dunque a un punto di non ritorno nel oro matrimonio, con una Hope Logan profondamente ferita e delusa dalla notte di passione fra il marito e la sorellastra Steffy.

Nel frattempo i genitori e le famiglie intere cercano di sanare la situazione, in particolare Brooke cercherà di convincere la figlia avuta con Deacon Sharpe di perdonare il marito e salvare così, il loro splendido matrimonio. Ma Hope non riesce a togliersi dalla testa il dolore del tradimento.

Se da un lato le prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5 si concentreranno soprattutto sulla situazione matrimoniale di Hope Logan e Liam Spencer, dall’altro lato si tratterranno anche altre storyline e tematiche. Ve le riassumiamo così: