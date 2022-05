Cosa vedi in questo quadro? Analizziamo un momento buio della tua vita

By

Forse non ti serviva il test del momento buio per renderti conto che stai passando… beh, un momentaccio! Che dici, lo proviamo insieme?

Ehi, mettiamo le cose in chiaro: se non stai passando un momento buio salta pure questo test!

Se vuoi provarlo, invece, ti confidiamo una cosa: non devi essere proprio nel momento peggiore della tua vita per fare questo test della personalità!

Scopriamo subito come ti comporti di fronte ad un momento buio: che tu lo stia passando ora o che lo abbia già passato!

Test del momento buio: cosa vedi nel quadro ci svela cosa stai passando e come

Ci sono delle volte in cui, terminato un dato periodo particolarmente brutto, ti capita di guardarti alle spalle e dire: “Ehi, non me la sono cavata poi così male!”.

Il test del momento buio è qui per analizzare uno dei tuoi: sia che tu lo stia vivendo ora, sia che tu lo abbia vissuto in passato. (Di certo non ci metteremo ad augurarti di viverlo in futuro, speriamo che tu li abbia già tutti alle spalle).

Dicci solo cosa hai visto nel quadro dell’artista surrealista Octavio Ocampo: noi ti sveleremo cosa ti succede quando passi un momento… particolarmente buio!

hai visto un anziano saggio : il tuo sguardo è stato colpito principalmente dal volto che si staglia al centro del quadro. Solo dopo ti sei reso conto che c’erano altri elementi nell’opera che lo “formavano”!

Se hai visto il saggio possiamo dirti che sei una persona capace di affrontare i momenti bui senza paura. Ti piace guardare in faccia la realtà e ci sono veramente poche cose al mondo che ti spaventano! Sei una persona veramente molto pratica, con i piedi per terra e pronta a prendere la vita di petto. Diciamoci la verità: i momenti bui, con te, non hanno vita lunga! Sei troppo decisa per far sì che abbiano il sopravvento su di te. Complimenti!

Credi che la risposta al momento buio sia solo una: darsi da fare, aiutare gli altri, riempirsi la giornata di impegni! Questo non vuol dire sempre riuscire a viversela bene: ti possiamo assicurare che ci sono dei momenti in cui fermarsi, cercare di capire quello che è successo e ripartire è fondamentale!

Tu, invece, ti lanci sempre nel vuoto: prendi la spada, sali sul tuo destriero e corri verso i tuoi problemi, galoppando! Perché non provi, invece, a capire chi è che ti cammina accanto, grazie anche al nostro test delle orme ? Non sei per forza da solo di fronte al momento buio: non lasciare che prenda il sopravvento su di te!

Sei una persona che si preoccupa veramente molto per gli altri, che non vuole mai essere un peso e che fa di tutto per operarsi per le altre persone.

Non ti metti mai al primo posto e non sei assolutamente egocentrica: questo vuol dire, però, che il tuo momento buio ti prende e ti “schiaccia” al suolo, lasciandoti quasi senza respiro! Quando ne passi uno, ne esci veramente malconcia: perché non provi a chiedere aiuto?

Il test del momento buio ci dice che tu non ti sei mai lasciato abbattere da un momento buio… perché li hai fuggiti tutti a gambe levate!

Sei una persona abituata ad evitare i problemi e, per questo motivo, sei sempre un passo avanti tutti gli altri. L’unica cosa che possiamo dirti è che, a forza di stare lontano dal tuo momento buio, non imparerai mai a gestirlo! Meglio provare a prendersi qualche responsabilità, una volta ogni tanto!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.