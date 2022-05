Test: quello che vedi ti svela come ottenere la felicità familiare

Cosa puoi fare per ottenere la felicità famigliare? Ecco il test che fornisce le istruzioni, devi solo osservare l’immagine e dire cosa vedi.

Uno dei piaceri della vita è quello di avere una vita serena e felice. Spesso la felicità viene a mancare in seno alla nostra famiglia e condanna anche la mostra esistenza. Molte persone si chiedono cosa fare per godere della felicità in famiglia. Questo test potrebbe fornirti preziosi consigli in base alla tua personalità che verrà sancita da una tua scelta. Tutto quello che ti chiediamo di fare è rispondere a questa domanda: “In questa immagine hai notato prima il castello o i guerrieri?”

Io dei motivi principali per i quali non si raggiunge la felicità familiare è che non siamo in grado di perdonare e dimenticare le imperfezioni degli altri.

Dimentichiamo spesso che nessuno è perfetto e che abbiamo tutti i nostri difetti, commettiamo degli errori, veniamo feriti e feriamo.

Se riuscissimo a mettere il cuore davanti all’orgoglio allora tutto sarebbe diverso.

Perdonare e dimenticare le imperfezioni degli altri significa mettere da parte colpe, bronci, dimenticare le ferite per le offese ricevute…

E’ più facile colpevolizzare l’altro e giustificare noi stessi. Continuiamo a raccontarci la storia che ci siamo comportati in un determinato modo a causa di un comportamento dell’altro. Non siamo mai i primi ad essere compassionevoli. Questo atteggiamento genera solo amarezza e risentimento e fa crescere il rancore.

Presi dal rancore non facciamo altro che dare valore ai ricordi amari e dolorosi quelli che ci fanno dimenticare le cose belle e viviamo intrappolati in una prigione emotiva.

Non accettare, non perdonare, non risolvere, non andare oltre ci condanna ad essere tristi non ad essere felici. La soluzione a tutto ciò?

Perdono e riconciliazione. Questo cambierebbe le cose.Dovremmo essere i primi a scusarci anche se non ci sentiamo colpevoli. Dovremmo imparare a non nutrire il mostro dei rancori.

Test: dimmi cosa vedi e ti dirò come ottenere la felicità familiare

Questo test ti aiuta ad identificare i fattori che possono influire sulla tua felicità familiare e ti indica come ottenere la felicità familiare.

Soluzione del test

Ecco da cosa dipende la tua felicità familiare in base a ciò che hai notato in questa immagine:

Il castello

Se hai visto prima il castello o entrambi significa che desideri fortemente sentire il calore familiare ti senti risentito nel caso in cui questo calore per qualche motivo si fredda. Fai di tutto per preservare il buon clima familiare, sei collaborativo e paziente ma quando ci sono attriti diventi irascibile, nervoso, metti il broncio per giorni. Sei una persona solare , positiva, attenta ai bisogni degli altri ma in caso di difficoltà perdi facilmente questa aura positiva. Sei una persona che solitamente costruisce relazioni sane anche all’interno della famiglia riesci a toccare la felicità. In caso contrario dovresti forzare la comunicazione col partner e capire quali sono i vostri divari.

I guerrieri

Se hai visto prima i volto dei guerrieri sui castelli e davanti ad essi, significa che sei una persona profonda, valuti molto attentamente ogni situazione e progredisci verso il raggiungimento degli obiettivi che ti prefiggi, incluso quello della felicità familiare. Non ami perdere tempo. Sei il tipo di persona che a casa gioca e scherza e diffonde buonumore. Non hai mai il broncio e quando lo vedi sul volto degli altri ti inventi sempre qualcosa per farlo sparire. Sei disposto a venire incontro, ad accettare le imperfezioni degli altri. Nel tuo cuore c’è più compassione che orgoglio. Sei un ottimo esempio da seguire per tutti.