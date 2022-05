Test delle Faccende | Dimmi quello che ODI fare in casa e ti dirò chi sei

Con questo test scopriremo perché odi fare certe faccende e cosa rivela questo della tua personalità. Non è pigrizia!

Le faccende di casa sono il classico compito a cui siamo obbligati dal decoro e dalle esigenze igieniche ma che, di sicuro, non abbiamo piacere di eseguire perché ci portano via molto tempo e molta fatica.

Ovviamente sappiamo perfettamente che, trattandosi di lavori necessari, bisogna comunque eseguirli. Nella maggior parte dei casi quindi troviamo il modo di farli comunque, anche quando non abbiamo particolarmente voglia o quando c’è qualcosa da fare che proprio detestiamo.

Le faccende che proprio non ci piace fare ci mettono a contatto con qualcosa che non ci piace toccare (come la spazzatura) oppure ci costringono a un lavoro lento e noioso (come stirare) ma gli esempi potrebbero essere moltissimi.

Abbiamo selezionato quattro tipiche faccende di casa: scegli quella che proprio non vorresti mai fare e scoprirai un lato della tua personalità che probabilmente non conoscevi.

Test delle Faccende Domestiche

Per eseguire questo test dovrai scegliere il simbolo delle faccende che svolgi meno volentieri. Dopo averlo fatto leggi il profilo corrispondente e scopri qualcosa di più su te stessa!

1 – Fare il bucato

Fare il bucato è in realtà un’operazione che comprende una serie di passaggi come selezionare e dividere i panni da lavare, quindi caricare la lavatrice, scegliere il programma più adatto, attendere che la lavatrice abbia finito e quindi stendere i panni e raccoglierli nel momento in cui sono asciutti.

Si tratta quindi di tante piccole incombenze che portano via una certa quantità di tempo e che sicuramente richiedono un po’ di impegno mentale oltre che fisico.

Se fare il bucato è una delle faccende domestiche che proprio non sopporti significa che non sei una persona molto paziente e detesti dover rispettare i tempi e le regole altrui. Ciò che ti mette a dura prova, infatti, è il dover organizzare le tue attività sulla base dei tempi di lavaggio e di asciugatura. Davvero non tolleri che ti si dica cosa fare e quando!

2 – Buttare la spazzatura

Buttare la spazzatura è una di quelle incombenze che negli anni è diventata sempre più complessa (fortunatamente). Oggi riciclare è la parola d’ordine in tutte le famiglie italiane, quindi è strettamente necessario organizzare i cestini, suddividere attentamente i rifiuti, gettarli via nei giorni prestabiliti.

Gli aspetti per cui questa attività ti può risultare odiosa sono due: sporcarti le mani ed entrare a contatto con materiale puzzolente e dover prestare continuamente attenzione sia alla suddivisione dei rifiuti sia al rispetto dei giorni in cui è necessario gettarli.

Se è questa l’attività domestica di cui faresti volentieri a meno significa che sei una persona che non ama le scadenze e che soprattutto non ama ripetere sempre gli stessi compiti. Ti annoi facilmente e hai bisogno sempre di tante novità nella tua vita.

3 – Stirare

Stirare, soprattutto d’estate, è una vera e propria tortura a causa del caldo e del vapore. Si tratta anche di un’attività piuttosto noiosa che richiede grande concentrazione e grande attenzione ai dettagli.

Stirare male un capo d’abbigliamento può rovinarlo o ci può far fare davvero una brutta figura quando lo indossiamo!

Se stirare è una delle cose che proprio odi significa che non sei una persona particolarmente paziente e soprattutto non ti piace badare alle piccolezze. Preferisci di gran lunga dedicarti alle attività importanti, lasciando che siano altri a occuparsi delle attività secondarie e meno soddisfacenti!

4 – Passare l’aspirapolvere

Passare l’aspirapolvere è un’altra delle attività che vanno eseguite di frequente, in certi casi anche una volta al giorno. Si tratta sicuramente di un sistema piuttosto efficiente e veloce rispetto alle tradizionali scopa e paletta, ma molte persone odiano comunque utilizzare questo elettrodomestico.

Il motivo, nella maggior parte dei casi è il forte rumore prodotto dagli aspirapolveri e il fatto di dover spostare gli oggetti dal pavimento mentre lo si pulisce.

Se odi passare l’aspirapolvere significa che sei una persona molto discreta a cui piace vivere in serenità. Non ti piacciono i rumori forti e le persone troppo chiassose. Non ti piacciono coloro che cercano di attirare in ogni modo l’attenzione e non ti piace nemmeno l’idea di dover cambiare (anche provvisoriamente) l’ordine stabilito delle cose.

